PSG vs Toulouse: Les Parisiens Amankan Posisi Puncak

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Paris Saint-Germain (PSG) terus menunjukkan dominasinya di kompetisi domestik setelah berhasil menumbangkan Toulouse dalam laga lanjutan Ligue 1 2025/2026 yang berlangsung di Stadion Parc des Princes, Paris, Jumat (3/4). PSG vs Toulouse berkesudahan dengan skor 3-1 dan mempertegas posisi Les Parisiens di puncak klasemen.
Kemenangan ini menjadi bukti mentalitas kuat skuad asuhan Luis Enrique. Meski sempat mendapatkan perlawanan sengit, PSG mampu mengontrol jalannya pertandingan dan mengamankan tiga poin krusial di hadapan pendukung sendiri.
Bermain di kandang, PSG langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Ousmane Dembele menjadi motor serangan utama yang berulang kali merepotkan barisan pertahanan Toulouse. Namun, Toulouse sempat memberikan kejutan melalui gol yang dicetak oleh Rasmus Nicolaisen pada menit ke-27, yang sempat membungkam publik tuan rumah.
PSG tidak tinggal diam. Setelah menyamakan kedudukan dan berbalik unggul, mereka terus menekan untuk mengunci kemenangan. Gol penutup dari Goncalo Ramos pada masa injury time (90+2') memastikan harapan Toulouse untuk mencuri poin sirna sepenuhnya.
|Aspek
|PSG
|Toulouse
|Skor Akhir
|3
|1
|Pencetak Gol
|Ousmane Dembele (23', 33') & Goncalo Ramos (90+2')
|Rasmus Nicolaisen (27')
|Lokasi
|Stadion Parc des Princes, Paris
Pelatih PSG, Luis Enrique, memberikan apresiasi tinggi terhadap performa anak asuhnya. Menurutnya, kemampuan tim untuk tetap tenang dan membalikkan keadaan adalah kunci utama. Kemenangan ini membuat PSG semakin nyaman di peringkat pertama klasemen sementara Liga Prancis, menjauh dari kejaran para rivalnya.
Dengan performa konsisten seperti ini, PSG difavoritkan kuat untuk kembali merengkuh gelar juara Ligue 1 musim ini. Sementara itu, Toulouse harus segera berbenah untuk menjauh dari papan bawah klasemen setelah gagal membendung agresivitas lini serang Paris. (E-3)
Berkat kemenangan atas Toulose ini, PSG memantapkan diri di puncak klasemen Ligue 1 dengan raihan 32 poin.
