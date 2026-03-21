Preview Ligue 1: Toulouse vs Lorient, Duel Papan Tengah di Stadium de Toulouse

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERTARUNGAN sengit di papan tengah Ligue 1 musim 2025/2026 akan tersaji akhir pekan ini saat Toulouse menjamu Lorient di Stadium de Toulouse, Sabtu (21/3/2026). Kedua tim datang dengan modal kemenangan krusial pada pekan sebelumnya, menjadikan laga ini sebagai ajang pembuktian siapa yang lebih konsisten untuk merangsek ke zona kompetisi Eropa.
Toulouse baru saja memutus tren buruk mereka lewat kemenangan dramatis 4-3 atas Metz. Gol di menit-menit akhir menjadi bukti daya juang skuat asuhan Carles Martínez Novell.
Di sisi lain, Lorient tampil mengejutkan dengan menumbangkan kandidat juara, Lens, dengan skor 2-1. Kemenangan tersebut memperpanjang catatan impresif Les Merlus yang hanya kalah sekali dalam 15 pertandingan terakhir di liga.
Toulouse menghadapi tantangan besar di sektor pertahanan dan kedalaman skuat. Sejumlah pemain pilar seperti Charlie Cresswell, Frank Magri, dan Rafik Messali dipastikan absen karena cedera.
Kabar buruk lainnya datang dari bawah mistar gawang, di mana kiper utama Guillaume Restes diragukan tampil. Jika Restes absen, Kjetil Haug kemungkinan besar akan dipercaya mengawal gawang Les Violets.
Lorient juga tidak tampil dengan kekuatan penuh. Kapten Laurent Abergel dan bek tangguh Isaak Toure masih menepi karena cedera. Selain itu, mereka kehilangan Pablo Pagis dan Bamo Meite yang harus menjalani hukuman suspensi. Namun, performa kolektif tim asuhan Olivier Pantaloni tetap diwaspadai, terutama efektivitas serangan balik mereka yang sering merepotkan tim-tim besar.
|Kategori
|Detail Statistik
|H2H Terakhir
|Toulouse tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir vs Lorient
|Disiplin
|Toulouse koleksi 61 kartu kuning (tertinggi di liga)
|Tren Lorient
|Hanya 1 kekalahan dalam 15 laga terakhir
|Gol Krusial
|19 gol tercipta setelah menit 75 di laga Toulouse
Toulouse (4-3-3): Haug; Suazo, Nicolaisen, Costa, Kamanzi; Casseres Jr, Sierro, Spierings; Gboho, Hidalgo, Donnum.
Lorient (3-4-2-1): Mvogo; Adjei, Laporte, Mendy; Yongwa, Makengo, Louza, Katseris; Kari, Ponceau; Dieng.
Melihat tren performa Lorient yang sangat stabil dan kesulitan Toulouse menjaga konsistensi di kandang, laga ini diprediksi akan berjalan sangat ketat. Lorient memiliki organisasi permainan yang lebih rapi, namun Toulouse punya faktor kejutan di menit-menit akhir yang bisa memaksakan hasil imbang atau bahkan kemenangan tipis.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved