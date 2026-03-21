Preview Serie A: Parma vs Cremonese, Misi Bangkit di Ennio Tardini

Laga Serie A antara Parma dan Cremonese

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Stadio Ennio Tardini saat Parma menjamu Cremonese dalam lanjutan Serie A pekan ke-30 musim 2025/2026, Sabtu (21/3). Laga ini menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang sama-sama terluka setelah menelan kekalahan telak 4-1 di pekan sebelumnya.

Kondisi Tim dan Performa Terkini

Parma, saat ini, menempati posisi ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 34 poin. Di bawah arahan pelatih muda Carlos Cuesta, I Gialloblu sempat menunjukkan tren positif dengan lima laga tanpa kekalahan sebelum akhirnya dijinakkan Torino akhir pekan lalu. Bermain di kandang sendiri menjadi kesempatan emas bagi Parma untuk kembali ke jalur kemenangan.

Di sisi lain, Cremonese berada dalam situasi darurat. Terpuruk di peringkat ke-18 dengan 24 poin, tim berjuluk La Cremo ini sudah melewati 15 pertandingan tanpa kemenangan di Serie A. Laga ini juga akan menjadi debut bagi Marco Giampaolo dalam periode keduanya melatih klub, menggantikan Davide Nicola yang dipecat setelah hasil buruk kontra Fiorentina.

Head-to-Head dan Statistik Kunci

Kategori Detail Statistik Pertemuan Terakhir Cremonese 0-0 Parma (September 2025) Rekor H2H Serie A Parma 5 Menang, 4 Imbang, 0 Kalah Performa Parma Kalah - Seri - Seri - Menang - Menang Performa Cremonese Kalah - Kalah - Kalah - Kalah - Seri

Prediksi Susunan Pemain

Parma (3-5-2): Suzuki; Valenti, Balogh, Circati; Coulibaly, Bernabe, Hernani, Estevez, Valeri; Pellegrino, Bonny.

Cremonese (3-5-2): Audero; Ceccherini, Lochoshvili, Luperto; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Valeri; Bonazzoli, Okereke.

Analisis Pertandingan

Parma diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui kreativitas Adrian Bernabe di lini tengah. Namun, masalah utama tuan rumah adalah penyelesaian akhir, di mana mereka merupakan salah satu tim dengan produktivitas gol terendah di liga musim ini.

Sementara itu, Cremonese di bawah Giampaolo kemungkinan akan tampil lebih disiplin secara taktik. Fokus utama mereka adalah menghentikan aliran bola Parma dan mengandalkan serangan balik cepat melalui David Okereke. Jika Parma gagal mencetak gol cepat, tekanan akan berpindah ke pundak tuan rumah, memberikan peluang bagi tim tamu untuk mencuri poin.

Kesimpulan: Parma memiliki keunggulan psikologis dan catatan sejarah yang lebih baik. Namun, semangat baru Cremonese di bawah pelatih anyar bisa menjadi batu sandungan. Prediksi skor tipis 1-0 untuk keunggulan Parma.

