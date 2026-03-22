Laga Serie A antara Bologna dan Lazio(chatgpt)

LAGA antara Bologna dan Lazio pada Minggu, 22 Maret 2026, diprediksi akan menjadi pertarungan taktis yang ketat di Stadio Renato Dall'Ara. Kedua tim hanya dipisahkan oleh selisih dua poin di klasemen Serie A, menjadikan pertandingan ini krusial dalam perebutan tiket kompetisi Eropa musim depan.

Kondisi Tim Terkini

Bologna tengah menikmati periode emas di bawah asuhan Vincenzo Italiano. Keberhasilan mereka melaju ke perempat final Liga Europa setelah menundukkan AS Roma memberikan dorongan moral yang luar biasa. Namun, rotasi pemain mungkin akan dilakukan mengingat stamina pemain terkuras habis dalam laga 120 menit di Roma.

Lazio, yang kini duduk di posisi ke-9, datang dengan modal dua kemenangan beruntun di liga. Strategi pertahanan rapat yang diterapkan Marco Ianni terbukti efektif saat meredam serangan AC Milan pekan lalu. Fokus utama Lazio adalah memperbaiki rekor tandang mereka yang kurang konsisten musim ini.

Baca juga : Preview Serie A: Lazio vs Sassuolo: Ujian Berat Maurizio Sarri di Olimpico

Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Kompetisi Pertandingan Skor 11/02/2026 Coppa Italia Bologna vs Lazio 1-1 (Lazio menang penalti) 07/12/2025 Serie A Lazio vs Bologna 1-1 16/03/2025 Serie A Bologna vs Lazio 5-0 24/11/2024 Serie A Lazio vs Bologna 3-0 18/02/2024 Serie A Lazio vs Bologna 1-2

Data Pertandingan Stadion: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Stadio Renato Dall'Ara, Bologna Waktu: Minggu, 22 Maret 2026, pukul 21.00 WIB

Minggu, 22 Maret 2026, pukul 21.00 WIB Wasit: Akan ditentukan

Prediksi Jalannya Pertandingan

Bologna diprediksi akan mencoba menguasai penguasaan bola sejak menit awal, mengandalkan kreativitas Lewis Ferguson dan kecepatan Riccardo Orsolini di sisi sayap. Namun, mereka harus waspada terhadap serangan balik cepat Lazio yang sering diinisiasi oleh Kenneth Taylor dan diselesaikan dengan dingin oleh Gustav Isaksen.

Secara statistik, laga ini kemungkinan besar akan menghasilkan sedikit gol mengingat kedua tim memiliki organisasi pertahanan yang sangat baik musim ini. Hasil imbang menjadi opsi yang paling masuk akal bagi kedua kesebelasan.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.