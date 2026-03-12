Preview Ligue 1: Marseille vs Auxerre, Misi Les Phocéens Amankan Tiket Liga Champions

Headline
PEKAN ke-26 Ligue 1 musim 2025/2026 akan dibuka dengan duel krusial antara Olympique de Marseille menjamu AJ Auxerre di Stadion Orange Vélodrome. Laga yang dijadwalkan kick-off pada Sabtu (14/3/2026) pukul 02.45 WIB ini menjadi panggung penting bagi tuan rumah untuk terus menempel ketat PSG dan Lens di papan atas.
Di bawah arahan pelatih Habib Beye, Marseille berhasil bangkit setelah tersingkir dari Coupe de France. Dua kemenangan beruntun di ajang Ligue 1 membuat mereka kini nyaman di posisi ketiga dengan koleksi 46 poin. Fokus utama Marseille saat ini adalah mengamankan tiket otomatis ke fase grup Liga Champions musim depan.
Kekuatan utama Marseille musim ini terletak pada tajamnya lini depan yang dipimpin oleh Mason Greenwood. Penyerang asal Inggris tersebut saat ini memimpin daftar top skor sementara Ligue 1 dengan 15 gol.
Dukungan dari pemain muda berbakat seperti Ethan Nwaneri dan kecepatan Igor Paixao di sisi sayap diprediksi akan merepotkan pertahanan Auxerre sejak menit awal.
Kondisi kontras dialami tim tamu. AJ Auxerre besutan Christophe Pelissier masih tertahan di peringkat ke-16, hanya terpaut dua angka dari zona merah. Kehilangan Lassine Sinayoko karena suspensi kartu menjadi pukulan telak bagi tim berjuluk AJA ini, mengingat Sinayoko adalah sumber gol utama mereka.
Meski begitu, Auxerre punya catatan mengejutkan saat bertemu Marseille. Musim lalu, mereka sempat mempermalukan Marseille dengan skor 3-1 di Vélodrome. Motivasi untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Prancis bisa menjadi "bahan bakar" tambahan bagi tim tamu untuk setidaknya mencuri satu poin.
|Aspek
|Olympique Marseille
|AJ Auxerre
|Posisi Klasemen
|3
|16
|Pemain Kunci
|Mason Greenwood
|Danny Namaso
|Status Absen
|Nayef Aguerd (Cedera)
|Lassine Sinayoko (Suspensi)
Melihat kedalaman skuat dan performa terkini, Marseille dijagokan untuk mengamankan poin penuh. Namun, pertahanan Marseille yang terkadang lengah dalam mengantisipasi serangan balik bisa dimanfaatkan oleh Auxerre.
Prediksi Media Indonesia: Marseille 2-0 Auxerre.
