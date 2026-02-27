Preview Ligue 1: Strasbourg vs Lens, Misi Balas Dendam di Stade de la Meinau

Headline
LAGA pembuka pekan ke-24 Ligue 1 2025/2026 akan menyajikan duel panas antara Strasbourg melawan RC Lens di Stade de la Meinau. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi salah satu laga paling menghibur mengingat kedua tim memiliki gaya main menyerang yang agresif.
Di bawah asuhan Gary O'Neil, Strasbourg bertransformasi menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan di kandang. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Ben Chilwell memberikan stabilitas di lini belakang sekaligus variasi serangan dari sisi sayap. Kemenangan 3-1 atas Lyon di pekan sebelumnya membuktikan bahwa Le Racing siap bersaing dengan tim-tim papan atas Prancis.
Kekalahan mengejutkan dari Monaco pekan lalu membuat Lens harus merelakan posisi puncak klasemen kepada PSG. Namun, tim besutan Pierre Sage ini dikenal memiliki mentalitas juara. Dengan pemain kreatif seperti Florian Thauvin dan kecepatan Allan Saint-Maximin, Lens akan mencoba mengeksploitasi setiap celah di pertahanan tuan rumah demi membawa pulang tiga poin.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|22/11/2025
|Lens vs Strasbourg
|1-0
|16/02/2025
|Lens vs Strasbourg
|0-2
|06/10/2024
|Strasbourg vs Lens
|2-2
|10/02/2024
|Lens vs Strasbourg
|3-1
|29/09/2023
|Strasbourg vs Lens
|0-1
Secara keseluruhan, laga ini akan menjadi ujian konsistensi bagi Strasbourg dan ujian mental bagi Lens. Hasil imbang menjadi prediksi yang paling realistis mengingat kekuatan kedua tim yang cukup berimbang musim ini.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
