Preview Ligue 1: Strasbourg vs Lens, Misi Balas Dendam di Stade de la Meinau

Laga Ligue 1 antara Strasbourg dan Lens

LAGA pembuka pekan ke-24 Ligue 1 2025/2026 akan menyajikan duel panas antara Strasbourg melawan RC Lens di Stade de la Meinau. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi salah satu laga paling menghibur mengingat kedua tim memiliki gaya main menyerang yang agresif.

Analisis Kekuatan Strasbourg

Di bawah asuhan Gary O'Neil, Strasbourg bertransformasi menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan di kandang. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Ben Chilwell memberikan stabilitas di lini belakang sekaligus variasi serangan dari sisi sayap. Kemenangan 3-1 atas Lyon di pekan sebelumnya membuktikan bahwa Le Racing siap bersaing dengan tim-tim papan atas Prancis.

Ambisi Kebangkitan RC Lens

Kekalahan mengejutkan dari Monaco pekan lalu membuat Lens harus merelakan posisi puncak klasemen kepada PSG. Namun, tim besutan Pierre Sage ini dikenal memiliki mentalitas juara. Dengan pemain kreatif seperti Florian Thauvin dan kecepatan Allan Saint-Maximin, Lens akan mencoba mengeksploitasi setiap celah di pertahanan tuan rumah demi membawa pulang tiga poin.

Informasi Tim: Strasbourg dipastikan tampil tanpa Emmanuel Emegha yang mengalami cedera otot, sementara Lens kemungkinan besar akan merotasi sedikit lini tengah mereka untuk menjaga kebugaran pemain.

Statistik Head to Head (5 Pertemuan Terakhir)

Tanggal Pertandingan Skor 22/11/2025 Lens vs Strasbourg 1-0 16/02/2025 Lens vs Strasbourg 0-2 06/10/2024 Strasbourg vs Lens 2-2 10/02/2024 Lens vs Strasbourg 3-1 29/09/2023 Strasbourg vs Lens 0-1

Secara keseluruhan, laga ini akan menjadi ujian konsistensi bagi Strasbourg dan ujian mental bagi Lens. Hasil imbang menjadi prediksi yang paling realistis mengingat kekuatan kedua tim yang cukup berimbang musim ini.

