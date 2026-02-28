Strasbourg vs Lens,  Duel Sengit di Stade de la Meinau Berakhir Imbang

Headline
PERTARUNGAN sengit tersaji dalam lanjutan Ligue 1 saat Strasbourg menjamu tamunya, Lens, di Stade de la Meinau, Sabtu (28/2) dini hari WIB.
Meski kedua tim tampil terbuka dan saling jual beli serangan, skor imbang 1-1 menjadi hasil akhir yang adil bagi kedua belah pihak setelah Mamadou Sangare muncul sebagai penyelamat tim tamu.
Pertandingan dimulai dengan tempo yang cukup tinggi. Strasbourg, yang tampil di hadapan pendukung sendiri, mencoba mengambil inisiatif serangan sejak menit awal.
Usaha mereka membuahkan hasil ketika Joaquín Panichelli berhasil memecah kebuntuan. Penyerang muda tersebut sukses menyarangkan bola ke gawang Lens, sekaligus mengubah skor menjadi 1-0 dan membawa publik tuan rumah bergemuruh di menit 18.
Tertinggal satu gol tidak membuat mental Lens jatuh. Sebaliknya, anak asuh Will Still ini mulai meningkatkan intensitas serangan mereka.
Motor serangan Lens, Adrien Thomasson, tampil sangat dominan di lini tengah. Thomasson tercatat menjadi pemain paling kreatif di lapangan dengan torehan enam umpan kunci (key passes), yang terus merepotkan barisan pertahanan Strasbourg.
Upaya pantang menyerah Lens akhirnya terbayar di menit 62. Melalui skema serangan yang terorganisir, Mamadou Sangare berhasil mencatatkan namanya di papan skor.
Gol penyama kedudukan ini mengubah momentum pertandingan, memaksa Strasbourg untuk bermain lebih defensif guna meredam agresivitas tim tamu yang kian meningkat.
Secara statistik, Strasbourg sebenarnya sedikit lebih unggul dalam penguasaan bola dengan persentase 55,2%. Namun, mereka tampak kesulitan membongkar pertahanan rapat Lens, dengan hanya mencatatkan total delapan percobaan tembakan sepanjang laga.
Di sisi lain, Lens tampil lebih efektif dan mengancam. Jika bukan karena performa gemilang kiper Strasbourg, Mike Penders, Lens mungkin sudah pulang dengan tiga poin penuh.
Penders tercatat melakukan empat penyelamatan krusial, terutama di babak kedua saat Lens terus mengurung area penalti tuan rumah.
Ketegangan sempat memuncak ketika wasit melakukan peninjauan melalui Video Assistant Referee (VAR) terkait potensi penalti untuk Strasbourg. Namun, setelah pemeriksaan mendalam, wasit memutuskan tidak ada pelanggaran yang terjadi, dan laga tetap dilanjutkan tanpa hadiah penalti.
Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Hasil imbang ini memaksa kedua tim harus puas berbagi satu poin, sebuah hasil yang menunjukkan betapa ketatnya persaingan di papan klasemen Ligue 1 musim ini. (eurosport/Z-1)
