Rijeka vs Strasbourg, Gol Joaquin Panichelli dan Martial Godo Pastikan Kemenangan Le Racing

RC Strasbourg berhasil mencuri kemenangan penting saat bertandang ke markas HNK Rijeka dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi 2025/2026. Berlaga di Stadion HNK Rijeka, Jumat (13/3/2026) dini hari WIB, tim asuhan Gary O'Neil itu menang tipis dengan skor 2-1.

Strasbourg langsung unggul cepat ketika pertandingan baru memasuki menit ke-2. Joaquin Panichelli berhasil mengoyak jala gawang Martin Zlomislić setelah menerima umpan akurat dari Sebastian Nanasi. Gol kilat ini memaksa tuan rumah untuk keluar menyerang lebih awal.

Meski Rijeka mendominasi penguasaan bola hingga 55%, Strasbourg tampil sangat disiplin dalam bertahan. Tim tamu justru berhasil memperlebar jarak pada menit ke-72 melalui pemain pengganti, Martial Godo. Godo melepaskan tembakan jarak dekat yang gagal dihalau kiper lawan, mengubah skor menjadi 2-0.

Harapan bagi tuan rumah muncul pada menit ke-76. Melalui situasi bola mati, Tiago Dantas mengirimkan umpan silang terukur yang disambut dengan tandukan tajam oleh Ante Majstorovic. Gol tersebut memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 dan membangkitkan semangat suporter di stadion.

Di sisa waktu pertandingan, Rijeka terus mengurung pertahanan Strasbourg. Namun, penampilan gemilang kiper Strasbourg, Mike Penders, yang mencatatkan 7 penyelamatan krusial, memastikan keunggulan tim tamu tetap terjaga hingga laga usai.

Detail Pertandingan Lokasi Stadion HNK Rijeka, Rijeka (Kroasia) Skor Akhir Rijeka 1 - 2 Strasbourg Pencetak Gol Rijeka: Ante Majstorovic (76') | Strasbourg: J. Panichelli (2'), M. Godo (72') Wasit Vassilis Fotias (Yunani)

Susunan Pemain

HNK Rijeka: Zlomislić (GK); Lasickas, Majstorovic, Husic, Bodetic; Dantas, Petrovic, Morchiladze, Fruk; Rukavina, Juric.

RC Strasbourg: Penders (GK); Hogsberg, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; El Mourabet, Barco, Nanasi, Enciso; Godo, Panichelli.

Hasil ini memberikan keuntungan besar bagi Strasbourg yang akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg kedua pekan depan di Prancis.

