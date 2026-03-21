Preview Serie A: AC Milan vs Torino, Misi Bangkit Rossoneri di San Siro

Laga Serie A antara AC Milan dan Torino(chatgpt)

AC Milan akan menghadapi ujian mental saat menjamu Torino dalam lanjutan pekan ke-30 Serie A 2025/2026 di Stadion San Siro, Minggu (22/3/2026) pukul 00.00 WIB. Kekalahan dari Lazio pekan lalu tidak hanya menghentikan tren positif Rossoneri, tetapi juga memicu isu keretakan di internal tim.

Pelatih Massimiliano Allegri mengonfirmasi bahwa timnya sudah melupakan insiden pasca-aga di Roma. Kembalinya Adrien Rabiot ke lini tengah diharapkan mampu memberikan keseimbangan yang hilang pekan lalu. Luka Modric diprediksi tetap menjadi jenderal lapangan tengah untuk menyuplai bola ke duet Pulisic dan Füllkrug.

Namun, Torino bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim asuhan Roberto D'Aversa baru saja meraih kemenangan telak 4-1 atas Parma. Giovanni Simeone, yang telah mencetak tujuh gol musim ini, menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan AC Milan yang dipimpin Fikayo Tomori. Torino memiliki motivasi besar untuk memutus kutukan 41 tahun tanpa kemenangan di San Siro.

Data Pertandingan

Detail Keterangan Kompetisi Serie A 2025/2026 (Pekan 30) Stadion San Siro, Milan Waktu Kick-off Minggu, 22 Maret 2026, 00.00 WIB Wasit Francesco Forneau

Prediksi Formasi

AC Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.

AC Milan tidak pernah kalah di kandang dari Torino di Serie A sejak Maret 1985.

Torino telah kebobolan 2 gol atau lebih dalam 10 dari 13 pertandingan kompetitif terakhir mereka.

Christian Pulisic mencetak dua gol dalam pertemuan terakhir kedua tim yang berakhir 3-2 untuk kemenangan Milan.

Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat. Milan butuh kemenangan untuk terus menempel Inter di puncak klasemen, sementara Torino mengincar poin untuk mengamankan posisi mereka di papan tengah klasemen Serie A.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.