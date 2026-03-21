Preview Serie A: AC Milan vs Torino, Misi Bangkit Rossoneri di San Siro

AC Milan akan menghadapi ujian mental saat menjamu Torino dalam lanjutan pekan ke-30 Serie A 2025/2026 di Stadion San Siro, Minggu (22/3/2026) pukul 00.00 WIB. Kekalahan dari Lazio pekan lalu tidak hanya menghentikan tren positif Rossoneri, tetapi juga memicu isu keretakan di internal tim.
Pelatih Massimiliano Allegri mengonfirmasi bahwa timnya sudah melupakan insiden pasca-aga di Roma. Kembalinya Adrien Rabiot ke lini tengah diharapkan mampu memberikan keseimbangan yang hilang pekan lalu. Luka Modric diprediksi tetap menjadi jenderal lapangan tengah untuk menyuplai bola ke duet Pulisic dan Füllkrug.
Namun, Torino bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Tim asuhan Roberto D'Aversa baru saja meraih kemenangan telak 4-1 atas Parma. Giovanni Simeone, yang telah mencetak tujuh gol musim ini, menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan AC Milan yang dipimpin Fikayo Tomori. Torino memiliki motivasi besar untuk memutus kutukan 41 tahun tanpa kemenangan di San Siro.
|Detail
|Keterangan
|Kompetisi
|Serie A 2025/2026 (Pekan 30)
|Stadion
|San Siro, Milan
|Waktu Kick-off
|Minggu, 22 Maret 2026, 00.00 WIB
|Wasit
|Francesco Forneau
AC Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Füllkrug.
Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams.
Statistik Menarik:
Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat. Milan butuh kemenangan untuk terus menempel Inter di puncak klasemen, sementara Torino mengincar poin untuk mengamankan posisi mereka di papan tengah klasemen Serie A.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Preview mendalam Toulouse vs Lorient di Ligue 1 2026. Analisis performa, statistik head-to-head, dan prediksi susunan pemain di Stadium de Toulouse.
Juventus menjamu Sassuolo di Allianz Stadium dalam lanjutan Serie A pekan ke-30. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan analisis peluang Jay Idzes dkk.
Laga antara Parma dan Cremonese menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang sama-sama terluka setelah menelan kekalahan telak 4-1 di pekan sebelumnya.
Preview lengkap Bundesliga antara Borussia Dortmund vs Hamburger SV 21 Maret 2026. Cek prediksi skor, H2H, dan susunan pemain di Signal Iduna Park.
Analisis mendalam laga Wolfsburg vs Werder Bremen di Bundesliga 2026. Simak prediksi susunan pemain, statistik kunci, dan skor pertandingan di sini.
Prediksi pertandingan Serie A 2026 antara Genoa vs Udinese. Simak statistik kunci, susunan pemain, dan analisis peluang menang di Luigi Ferraris.
Napoli bertandang ke markas Cagliari di Unipol Domus. Simak prediksi, head to head, dan susunan pemain Serie A pekan ke-30 tahun 2026.
Cremonese saat ini menempati peringkat ke-18 klasemen Serie A dengan koleksi 24 poin, hanya terpaut satu angka dari Fiorentina yang berada tepat di atas mereka (peringkat 17).
