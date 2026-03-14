Preview Metz vs Toulouse: Misi Bangkit Les Grenats di Stade Saint-Symphorien

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
PERTANDINGAN pekan ke-26 Ligue 1 musim 2025/2026 akan menyajikan duel krusial antara tuan rumah Metz melawan Toulouse di Stade Saint-Symphorien pada Minggu, 15 Maret 2026. Laga ini menjadi pertaruhan besar bagi Metz yang kini terbenam di dasar klasemen sementara.
Benoit Tavenot tengah menghadapi tantangan terberat dalam kariernya. Metz belum mencicipi satu pun kemenangan di ajang liga sejak memasuki tahun 2026. Dari sembilan pertandingan terakhir, Les Grenats hanya mampu mengumpulkan dua poin, hasil dari dua kali imbang.
Kekalahan 0-3 dari Lens pekan lalu menunjukkan rapuhnya koordinasi lini belakang mereka yang kini telah kebobolan 56 gol sepanjang musim. Kabar baiknya, kapten sekaligus mesin gol mereka, Habib Diallo, dilaporkan telah pulih dari cedera pergelangan kaki dan siap memimpin lini depan demi memutus kebuntuan gol dalam tiga laga terakhir.
Toulouse datang ke Lorraine dengan kondisi yang juga kurang stabil. Tim asuhan Carles Martinez ini gagal menang dalam enam pertandingan terakhir. Namun, secara historis, Toulouse memiliki keunggulan psikologis yang signifikan atas Metz.
Pada pertemuan pertama musim ini di Stadium de Toulouse, Le Téfécé menang telak 4-0. Selain itu, dalam tiga pertemuan terakhir kedua tim, Toulouse selalu berhasil mencatatkan clean sheet. Kehadiran Yann Gboho dan Aron Donnum diharapkan mampu membongkar pertahanan Metz yang sering lengah di babak kedua.
Lokasi: Stade Saint-Symphorien, Metz
Waktu: Minggu, 15 Maret 2026 | 21:15 WIB (15:15 Local Time)
Wasit: Akan ditentukan
|Kategori
|Metz
|Toulouse
|Posisi Klasemen
|18
|12
|Gol Memasukkan
|22
|33
|Gol Kemasukan
|56
|29
Metz (5-3-2): Fischer; S. Sane, Gbamin, Colin, Bouna Sarr, Ballo-Toure; Boubacar Traore, Alpha Toure, Gauthier Hein; Tsitaishvili, Habib Diallo.
Toulouse (3-4-3): Guillaume Restes; Djibril Sidibe, Rasmus Nicolaisen, Mark McKenzie; Warren Kamanzi, Cristian Casseres Jr, Pape Demba Diop, Dayann Methalie; Aron Donnum, Emersonn, Yann Gboho.
Meskipun bermain di kandang, Metz dibayangi rekor buruk dan krisis kepercayaan diri. Toulouse diprediksi akan mencoba mengontrol penguasaan bola sejak awal. Jika Metz gagal mencetak gol cepat, Toulouse memiliki peluang besar untuk mencuri poin penuh dan memperpanjang derita tuan rumah di dasar klasemen.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved