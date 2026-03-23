Marseille vs Lille 1-2, Lille Jaga Asa Menuju Empat Besar Ligue 1

LOSC Lille berhasil memetik kemenangan tandang krusial setelah bangkit dari ketertinggalan untuk menumbangkan Olympique de Marseille dengan skor 2-1 dalam lanjutan Ligue 1. Hasil ini tidak hanya memperpanjang rekor tak terkalahkan Lille atas Marseille menjadi delapan pertemuan terakhir, tetapi juga memanaskan persaingan memperebutkan tiket kompetisi Eropa.

Bagi tim asuhan Bruno Genesio, kemenangan ini menjadi pelipur lara yang sempurna setelah tersingkir dari Liga Europa di tengah pekan. Tambahan tiga poin membuat Lille kini hanya terpaut dua angka dari Marseille di papan atas klasemen.

Drama Cedera dan Gol Pembuka Marseille

Laga di Stade Velodrome ini berlangsung dengan tensi tinggi sejak awal. Marseille sempat mendapat pukulan telak pada menit ke-15 ketika bintang mereka, Mason Greenwood, harus ditarik keluar lapangan akibat cedera setelah dilanggar keras oleh Calvin Verdonk.

Meski kehilangan Greenwood, Marseille justru mampu memecah kebuntuan lebih dulu pada menit ke-43. Ethan Nwaneri, pemain pinjaman dari Arsenal yang masuk menggantikan Greenwood, sukses menceploskan bola ke pojok bawah gawang setelah menerima umpan tarik matang dari Igor Paixao.

Menjelang turun minum, drama kembali terjadi ketika Pierre-Emerick Aubameyang bertabrakan keras dengan kiper Lille, Berke Ozer. Insiden ini mengakibatkan Ozer mengalami cedera kepala dan harus digantikan di awal babak kedua.

Kebangkitan Lille di Babak Kedua

Memasuki paruh kedua, Lille langsung tancap gas. Hanya butuh empat menit setelah restart, Thomas Meunier berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan silangnya yang gagal disapu bersih pertahanan Marseille, bek asal Belgia itu merangsek masuk dan menyambar bola liar untuk mencetak gol pertamanya di Ligue 1 musim ini.

Lille sempat mencetak gol kedua melalui Matias Fernandez-Pardo sesaat kemudian, namun dianulir wasit karena posisi sang pemain sudah terjebak offside.

Sundulan Maut Olivier Giroud

Marseille kesulitan menciptakan peluang bersih setelah gol penyeimbang tersebut. Sebaliknya, Lille terus menggempur pertahanan tuan rumah. Setelah peluang emas Hakon Haraldsson digagalkan secara gemilang oleh kiper Geronimo Rulli, tekanan Les Dogues akhirnya membuahkan hasil lima menit sebelum waktu normal berakhir.

Thomas Meunier kembali berperan penting dengan mengirimkan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti. Penyerang veteran Olivier Giroud melompat paling tinggi untuk menyundul bola masuk ke gawang, sekaligus mencatatkan gol ke-10 miliknya musim ini.

Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membawa Lille naik ke peringkat kelima klasemen sementara, sekaligus memberikan tekanan besar bagi Marseille yang kini mulai terancam di posisi ketiga saat memasuki jeda internasional. (Flash Score/Z-2)