Rennes vs Lille: Lille Tumbangkan Rennes 2-1, Tembus Zona Eropa

LOSC Lille sukses mencatatkan kemenangan tandang ketiga secara beruntun di semua kompetisi setelah menumbangkan sesama pemburu tiket Eropa, Stade Rennais, dengan skor 2-1. Hasil di Roazhon Park ini sekaligus memutus rekor empat kemenangan beruntun milik Rennes di Ligue 1.

Lille langsung menggebrak sejak awal laga. Pertandingan baru berjalan dua menit, tim tamu sudah unggul melalui aksi Matias Fernandez-Pardo. Memanfaatkan umpan lambung akurat dari Nathan Ngoy, Fernandez-Pardo lolos dari jebakan offside dan dengan tenang menaklukkan kiper Brice Samba untuk membawa Les Dogues memimpin 1-0.

Keunggulan awal ini menjadi modal berharga bagi Lille, mengingat mereka memiliki catatan tak terkalahkan dalam enam laga tandang musim ini saat berhasil mencetak gol lebih dulu. Lille nyaris menggandakan keunggulan 20 menit kemudian melalui sundulan Thomas Meunier, namun Brice Samba melakukan penyelamatan gemilang untuk mengamankan gawangnya.

Efektivitas Serangan Balik

Rennes mencoba bangkit setelah awal yang lambat. Delapan menit sebelum turun minum, tuan rumah mendapatkan peluang emas melalui tendangan bebas Ludovic Blas. Bola berhasil disambut oleh Anthony Rouault yang berdiri tanpa kawalan, namun sundulannya justru melambung di atas mistar gawang. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan tipis bagi tim tamu.

Memasuki babak kedua, Lille memberikan pukulan telak hanya dua menit setelah laga dimulai kembali. Berawal dari kegagalan sepak pojok Rennes, Lille melakukan serangan balik cepat.

Fernandez-Pardo berlari kencang di sisi kanan sebelum mengirimkan umpan matang ke tengah kotak penalti. Hákon Haraldsson yang berdiri bebas dengan mudah menceploskan bola ke gawang yang kosong. Gol ini sekaligus mengakhiri puasa gol Haraldsson dalam 15 pertandingan terakhir dan membawa Lille unggul 2-0.

Tekanan Akhir Tuan Rumah

Rennes sempat membuka harapan pada menit ke-60. Berawal dari tembakan Arnaud Nordin yang diblok, bola melambung liar di udara dan langsung disambar oleh Esteban Lepaul dari jarak dekat. Skor berubah menjadi 2-1, memicu semangat tuan rumah untuk mengejar ketertinggalan di sisa waktu pertandingan.

Pasukan Franck Haise terus memberikan tekanan hebat di menit-menit akhir laga. Meski mendominasi sisa pertandingan, Rennes gagal mengonversi tekanan tersebut menjadi gol penyeimbang. Lille berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

Kemenangan ini membawa Lille melompati Rennes di papan klasemen, naik dua peringkat ke posisi kelima sekaligus kembali ke zona Eropa. Sebaliknya, bagi Rennes, kekalahan kandang ketiga musim ini membuat mereka harus turun ke peringkat ketujuh. (Flash Score/Z-2)