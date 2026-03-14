Preview Rennes vs Lille: Duel Sengit Berebut Tiket Liga Champions

Rennes vs Lille(MI/AI)

PERTARUNGAN krusial akan tersaji di Roazhon Park saat Stade Rennais menjamu LOSC Lille dalam lanjutan pekan ke-26 Ligue 1 musim 2025/2026. Kedua tim saat ini hanya terpaut dua poin di klasemen, menjadikan laga ini sebagai "final" dini demi mengamankan posisi di zona kualifikasi Liga Champions.

Rennes sedang dalam performa puncak di bawah asuhan pelatih baru, Franck Haise. Sejak kedatangannya di bulan Februari, Les Rennais belum kehilangan satu poin pun dan mencatatkan empat kemenangan beruntun di liga. Kemenangan telak 4-0 atas Nice pekan lalu menjadi bukti betapa tajamnya lini depan mereka yang dipimpin oleh Esteban Lepaul yang sudah mengoleksi 13 gol musim ini.

Di sisi lain, Lille asuhan Bruno Genesio datang dengan modal yang sedikit goyah setelah tersingkir dari kompetisi Eropa dan hanya bermain imbang 1-1 melawan Lorient di liga. Meski begitu, Les Dogues dikenal memiliki pertahanan yang solid di laga tandang, mencatatkan tiga clean sheet berturut-turut dalam perjalanan mereka di semua kompetisi.

Baca juga : Lille vs Nantes: Gol Telat Nathan Ngoy Bawa Lille Tembus 5 Besar

Informasi Pertandingan

Detail Keterangan Pertandingan Stade Rennais vs LOSC Lille Kompetisi Ligue 1 (Pekan 26) Stadion Roazhon Park, Rennes Waktu Senin, 16 Maret 2026 | 02:45 WIB

Prediksi Susunan Pemain

Stade Rennais (4-3-3)

Brice Samba; Mahamadou Nagida, Anthony Rouault, Lilian Brassier, Quentin Merlin; Ludovic Blas, Valentin Rongier, Mahdi Camara; Mousa Tamari, Esteban Lepaul, Arnaud Nordin.

LOSC Lille (4-2-3-1)

Berke Özer; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Aissa Mandi, Romain Perraud; Ngal'ayel Mukau, Ayyoub Bouaddi; Hakon Haraldsson, Félix Correia, Matias Fernandez-Pardo; Olivier Giroud.

Baca juga : Rennes vs PSG: Rennes Hancurkan Dominasi PSG 3-1 di Ligue 1

Statistik Kunci & Head-to-Head

Kekuatan Kandang: Rennes tidak terkalahkan di Roazhon Park saat menjamu tim-tim di posisi papan atas musim ini (W6, D1).

Sejak pergantian pelatih, Rennes mencatatkan 3 clean sheet dari 4 pertandingan terakhir di liga.

Rekor Tandang Lille: Lille belum pernah menang di laga tandang melawan tim peringkat 8 besar musim ini (L4), bahkan gagal mencetak gol di semua kekalahan tersebut.

Pertemuan Terakhir: Rennes memenangkan pertemuan pertama musim ini dengan skor 2-0 di kandang Lille pada Januari 2026.

Catatan Redaksi: Laga ini diprediksi akan berjalan ketat. Rennes memiliki momentum kemenangan, sementara Lille akan bermain pragmatis demi mencuri poin di markas lawan. Skor tipis 1-0 atau 2-1 untuk keunggulan tuan rumah menjadi prediksi yang cukup realistis melihat tren kedua tim.

People Also Ask

Di mana menonton Rennes vs Lille?

Pertandingan ini akan disiarkan langsung melalui saluran beIN Sports dan layanan streaming Vidio pada Senin dini hari pukul 02:45 WIB.

Siapa pemain kunci yang harus diwaspadai?

Esteban Lepaul (Rennes) adalah ancaman utama dengan 13 golnya. Dari kubu Lille, kreativitas Matias Fernandez-Pardo akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan rapat Rennes.

Bagaimana posisi klasemen kedua tim?

Saat ini Rennes menempati posisi ke-5 dengan 43 poin, sementara Lille menguntit di posisi ke-6 dengan 41 poin dari 25 pertandingan yang sudah dijalani.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

