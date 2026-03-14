Preview Rennes vs Lille: Duel Sengit Berebut Tiket Liga Champions

Headline
PERTARUNGAN krusial akan tersaji di Roazhon Park saat Stade Rennais menjamu LOSC Lille dalam lanjutan pekan ke-26 Ligue 1 musim 2025/2026. Kedua tim saat ini hanya terpaut dua poin di klasemen, menjadikan laga ini sebagai "final" dini demi mengamankan posisi di zona kualifikasi Liga Champions.
Rennes sedang dalam performa puncak di bawah asuhan pelatih baru, Franck Haise. Sejak kedatangannya di bulan Februari, Les Rennais belum kehilangan satu poin pun dan mencatatkan empat kemenangan beruntun di liga. Kemenangan telak 4-0 atas Nice pekan lalu menjadi bukti betapa tajamnya lini depan mereka yang dipimpin oleh Esteban Lepaul yang sudah mengoleksi 13 gol musim ini.
Di sisi lain, Lille asuhan Bruno Genesio datang dengan modal yang sedikit goyah setelah tersingkir dari kompetisi Eropa dan hanya bermain imbang 1-1 melawan Lorient di liga. Meski begitu, Les Dogues dikenal memiliki pertahanan yang solid di laga tandang, mencatatkan tiga clean sheet berturut-turut dalam perjalanan mereka di semua kompetisi.
|Detail
|Keterangan
|Pertandingan
|Stade Rennais vs LOSC Lille
|Kompetisi
|Ligue 1 (Pekan 26)
|Stadion
|Roazhon Park, Rennes
|Waktu
|Senin, 16 Maret 2026 | 02:45 WIB
Brice Samba; Mahamadou Nagida, Anthony Rouault, Lilian Brassier, Quentin Merlin; Ludovic Blas, Valentin Rongier, Mahdi Camara; Mousa Tamari, Esteban Lepaul, Arnaud Nordin.
Berke Özer; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Aissa Mandi, Romain Perraud; Ngal'ayel Mukau, Ayyoub Bouaddi; Hakon Haraldsson, Félix Correia, Matias Fernandez-Pardo; Olivier Giroud.
Pertandingan ini akan disiarkan langsung melalui saluran beIN Sports dan layanan streaming Vidio pada Senin dini hari pukul 02:45 WIB.
Esteban Lepaul (Rennes) adalah ancaman utama dengan 13 golnya. Dari kubu Lille, kreativitas Matias Fernandez-Pardo akan menjadi kunci untuk membongkar pertahanan rapat Rennes.
Saat ini Rennes menempati posisi ke-5 dengan 43 poin, sementara Lille menguntit di posisi ke-6 dengan 41 poin dari 25 pertandingan yang sudah dijalani.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Kemenangan atas Rennes membuat Lille berada di peringkat lima klasemen Ligue 1 dengan raihan 38 poin, hanya terpaut dua poin dari peringkat tiga Nice dan peringkat empat Monaco.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved