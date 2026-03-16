Hasil Rennes vs LOSC Lille Ligue 1 2026: Skor, Statistik, dan Lineup

LOSC Lille berhasil mencuri kemenangan tipis 1-2 saat bertandang ke markas Stade Rennais di Stadion Roazhon Park dalam lanjutan Ligue 1 musim 2025/2026, Minggu (15/3/2026). Gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Matias Fernandez-Pardo dan Hakon Arnar Haraldsson.

Jalannya Pertandingan

Lille langsung mengejutkan tuan rumah saat laga baru berjalan dua menit. Matias Fernandez-Pardo berhasil memanfaatkan celah di lini pertahanan Rennes untuk membawa timnya unggul 0-1. Gol cepat ini membuat Rennes tertekan namun perlahan mulai mendominasi penguasaan bola.

Memasuki babak kedua, Lille kembali menambah keunggulan pada menit ke-47 melalui Hakon Arnar Haraldsson. Rennes yang tertinggal dua gol berusaha bangkit dan akhirnya memperkecil ketertinggalan melalui Esteban Lepaul pada menit ke-59. Meski terus menekan di sisa waktu, skor 1-2 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Statistik Pertandingan

Kategori Rennes Lille Penguasaan Bola 52% 48% Total Tembakan 12 10 Tembakan ke Gawang 4 5

Daftar Susunan Pemain

Stade Rennais: Brice Samba; Mahamadou Nagida, Anthony Rouault, Lilian Brassier; Quentin Merlin, Ludovic Blas, Valentin Rongier, Mahdi Camara, Mousa Tamari; Esteban Lepaul, Arnaud Nordin.

LOSC Lille: Berke Ozer; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Aissa Mandi, Romain Perraud; Ngal'ayel Mukau, Ayyoub Bouaddi, Hakon Haraldsson; Felix Correia, Matias Fernandez-Pardo, Olivier Giroud.

Kemenangan ini membawa Lille tetap bersaing di papan atas klasemen, sementara Rennes tertahan di posisi ketujuh.