Lyon vs AS Monaco: Comeback Dramatis, Monaco Ukir Rekor 6 Kemenangan Beruntun

AS Monaco sukses menumbangkan Lyon 2-1 di markas lawan. Gol Maghnes Akliouche dan penalti Folarin Balogun bawa Monaco tempel ketat papan atas Ligue 1.(AS Monaco)

AS Monaco terus menunjukkan performa impresif dalam lanjutan Ligue 1. Bertandang ke markas Olympique Lyonnais, skuad asuhan Sébastien Pocognoli berhasil melakukan comeback gemilang untuk menang 2-1. Hasil ini menandai rekor enam kemenangan beruntun Monaco di liga untuk pertama kalinya sejak 2022.

Sebaliknya, kekalahan ini menjadi akhir pahit bagi catatan enam laga tak terkalahkan milik Lyon di liga, sekaligus memperpanjang tren tanpa kemenangan mereka di seluruh kompetisi menjadi delapan pertandingan.

Dominasi Lyon di Babak Pertama

Laga berlangsung sengit sejak awal. Monaco hampir membuka keunggulan di menit ke-15 melalui Maghnes Akliouche, namun upayanya digagalkan kiper Dominik Greif. Lyon merespons lewat ancaman Endrick dan sundulan Pavel Šulc yang melebar tipis dari gawang Lukas Hradecky.

Meski Monaco tampil sebagai tim dengan poin terbanyak dalam sembilan pekan terakhir, mereka justru kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-42 untuk keunggulan Lyon. Endrick merangsek dari sisi kanan dan mengirimkan umpan tarik sempurna yang disambar Pavel Šulc ke langit-langit gawang.

Lyon bahkan nyaris menggandakan keunggulan sebelum turun minum andai sepakan Corentin Tolisso tidak membentur tiang gawang. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Momen Kebangkitan Les Monégasques

Memasuki babak kedua, Lyon berpeluang besar menjauh saat Endrick berhasil mengecoh Hradecky. Namun, bek Monaco Jordan Teze tampil heroik dengan menyapu bola tepat di garis gawang. Aksi Teze ini menjadi titik balik bagi tim tamu.

Lima menit berselang, Teze kembali berkontribusi lewat umpan lambung jauh yang diterima dengan apik oleh Akliouche. Dengan tenang, Akliouche menaklukkan Greif untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-62.

Memasuki fase akhir pertandingan, Monaco berbalik unggul. Tolisso melakukan pelanggaran terhadap Akliouche di dalam kotak terlarang yang membuahkan penalti. Folarin Balogun yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan dingin untuk mengubah skor menjadi 2-1.

Kartu Merah dan Akhir Laga

Upaya Lyon untuk mengejar ketertinggalan semakin berat di menit ke-89. Nicolas Tagliafico diusir wasit setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Lamine Camara. Unggul jumlah pemain, Monaco berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan ini mempertegas dominasi Monaco atas Lyon dengan memenangi tiga dari empat pertemuan terakhir kedua tim. Bagi Lyon, hasil ini menjadi rapor merah bagi anak asuh Paulo Fonseca yang harus segera berbenah untuk menjauh dari tren negatif. (Flash Score/Z-2)