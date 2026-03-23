Lyon vs AS Monaco: Comeback Dramatis, Monaco Ukir Rekor 6 Kemenangan Beruntun

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
AS Monaco terus menunjukkan performa impresif dalam lanjutan Ligue 1. Bertandang ke markas Olympique Lyonnais, skuad asuhan Sébastien Pocognoli berhasil melakukan comeback gemilang untuk menang 2-1. Hasil ini menandai rekor enam kemenangan beruntun Monaco di liga untuk pertama kalinya sejak 2022.
Sebaliknya, kekalahan ini menjadi akhir pahit bagi catatan enam laga tak terkalahkan milik Lyon di liga, sekaligus memperpanjang tren tanpa kemenangan mereka di seluruh kompetisi menjadi delapan pertandingan.
Laga berlangsung sengit sejak awal. Monaco hampir membuka keunggulan di menit ke-15 melalui Maghnes Akliouche, namun upayanya digagalkan kiper Dominik Greif. Lyon merespons lewat ancaman Endrick dan sundulan Pavel Šulc yang melebar tipis dari gawang Lukas Hradecky.
Meski Monaco tampil sebagai tim dengan poin terbanyak dalam sembilan pekan terakhir, mereka justru kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-42 untuk keunggulan Lyon. Endrick merangsek dari sisi kanan dan mengirimkan umpan tarik sempurna yang disambar Pavel Šulc ke langit-langit gawang.
Lyon bahkan nyaris menggandakan keunggulan sebelum turun minum andai sepakan Corentin Tolisso tidak membentur tiang gawang. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.
Memasuki babak kedua, Lyon berpeluang besar menjauh saat Endrick berhasil mengecoh Hradecky. Namun, bek Monaco Jordan Teze tampil heroik dengan menyapu bola tepat di garis gawang. Aksi Teze ini menjadi titik balik bagi tim tamu.
Lima menit berselang, Teze kembali berkontribusi lewat umpan lambung jauh yang diterima dengan apik oleh Akliouche. Dengan tenang, Akliouche menaklukkan Greif untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-62.
Memasuki fase akhir pertandingan, Monaco berbalik unggul. Tolisso melakukan pelanggaran terhadap Akliouche di dalam kotak terlarang yang membuahkan penalti. Folarin Balogun yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan dingin untuk mengubah skor menjadi 2-1.
Upaya Lyon untuk mengejar ketertinggalan semakin berat di menit ke-89. Nicolas Tagliafico diusir wasit setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Lamine Camara. Unggul jumlah pemain, Monaco berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.
Kemenangan ini mempertegas dominasi Monaco atas Lyon dengan memenangi tiga dari empat pertemuan terakhir kedua tim. Bagi Lyon, hasil ini menjadi rapor merah bagi anak asuh Paulo Fonseca yang harus segera berbenah untuk menjauh dari tren negatif. (Flash Score/Z-2)
Kiper Pape Sy tampil gemilang dalam laga debutnya pasca-cedera untuk membawa Metz mencuri satu poin di markas Rennes.
Paris FC sukses menumbangkan Le Havre 3-2 meski bermain dengan 10 orang. Gol perdana Ciro Immobile bawa Paris FC menjauh dari zona degradasi Ligue 1.
LOSC Lille sukses menumbangkan Marseille 1-2 lewat gol dramatis Olivier Giroud. Kemenangan ini memangkas jarak Lille ke zona empat besar Ligue 1.
Nantes gagal memetik poin di laga debut kembalinya Vahid Halilhodzic. Brace Joaquin Panichelli bawa Strasbourg menang dramatis 3-2 di Stade de la Beaujoire.
Preview lengkap Nantes vs Strasbourg di Ligue 1 2026. Analisis formasi, head-to-head, dan ambisi Vahid Halilhodzic menyelamatkan Nantes dari degradasi.
AS Monaco terus merangkak naik ke papan atas Ligue 1 setelah mengalahkan Stade Brestois 2-0. Folarin Balogun dan Aleksandr Golovin jadi bintang kemenangan.
Preview lengkap PSG vs Monaco di Ligue 1 2026. Prediksi skor, susunan pemain, kabar cedera, dan statistik kunci kedua tim di Parc des Princes.
Angers menempati posisi ke-12 dengan 29 poin. Tim asuhan Alexandre Dujeux sedang dalam tren negatif setelah menelan dua kekalahan beruntun tanpa mencetak satu gol pun.
PSG melaju ke 16 besar setelah imbang 2-2 dengan AS Monaco pada leg kedua playoff di Paris, Kamis dini hari WIB. Sebelumnya pada leg pertama di Monaco, PSG menang dengan skor tipis
Pasukan Luis Enrique hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu AS Monaco pada leg kedua babak playoff di Stadion Parc des Princes, Kamis (26/2).
