Preview Ligue 1 Monaco vs Angers: Ujian Berat bagi Le SCOLes Scoistes

AS Monaco akan menjamu Angers SCO di Stade Louis II dalam lanjutan pekan ke-24 Ligue 1 musim 2025/2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 1 Maret 2026 pukul 01.00 WIB.
Tuan rumah Monaco saat ini berada di peringkat ke-8 klasemen sementara dengan 34 poin. Skuad asuhan Sebastien Pocognoli baru saja tersingkir dari Liga Champions oleh PSG di tengah pekan, sehingga fokus mereka kini beralih sepenuhnya ke kompetisi domestik demi mengejar tiket Eropa.
Di sisi lain, Angers menempati posisi ke-12 dengan 29 poin. Tim asuhan Alexandre Dujeux sedang dalam tren negatif setelah menelan dua kekalahan beruntun tanpa mencetak satu gol pun. Menghadapi Monaco yang memiliki catatan kandang cukup kuat akan menjadi ujian berat bagi tim tamu.
Dalam lima pertemuan terakhir di liga, Monaco mencatatkan dominasi yang cukup signifikan, meski Angers sempat mencuri satu kemenangan di kandang Monaco pada 2024.
Monaco tengah menghadapi krisis cedera. Beberapa pemain kunci seperti Lukas Hradecky, Paul Pogba, Eric Dier, dan Takumi Minamino dipastikan absen. Namun, kembalinya Aleksandr Golovin dan Vanderson dari masa suspensi menjadi angin segar bagi Pocognoli.
Angers kehilangan Yassin Belkhdim karena akumulasi kartu, sementara Haris Belkebla masih diragukan karena cedera engkel. Kabar baiknya, bek sayap Carlens Arcus sudah bisa kembali masuk dalam starting XI.
Meskipun kehilangan banyak pemain karena cedera, Monaco memiliki kualitas individu yang lebih unggul dibandingkan Angers. Dengan dukungan publik sendiri di Stade Louis II, Monaco diprediksi akan memenangkan laga ini dengan skor meyakinkan 2-0 untuk menjaga asa menuju kompetisi Eropa. (Z-4)
