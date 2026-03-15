AS Monaco vs Brest: Stade Brestois 2-0, AS Monaco Amankan Lima Kemenangan Beruntun di Ligue 1

AS Monaco terus menunjukkan performa impresif dalam lanjutan Ligue 1. Bertanding di kandang sendiri, Stade Louis II, tim berjuluk Les Monegasques tersebut sukses memetik kemenangan 2-0 atas tim papan tengah, Stade Brestois 29. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor impresif mereka menjadi lima kemenangan beruntun di liga.

Sejak peluit awal dibunyikan, tim tamu sebenarnya sempat memberikan ancaman serius. Stade Brestois, yang masih berambisi mengamankan tiket kompetisi Eropa, menciptakan beberapa peluang emas di awal laga. Romain Del Castillo mendapatkan ruang terbuka di dalam kotak penalti, namun sepakannya justru melambung tinggi di atas mistar. Tak lama berselang, striker Ludovic Ajorque juga menebar ancaman, meski upayanya masih melebar dari sasaran.

Kegagalan Brest memanfaatkan peluang awal harus dibayar mahal. AS Monaco berhasil memecah kebuntuan melalui aksi Folarin Balogun. Penyerang asal Amerika Serikat tersebut bereaksi paling cepat saat terjadi kemelut akibat sapuan bola yang gagal dari barisan pertahanan lawan. Dengan tenang, Balogun menceploskan bola dari jarak dekat yang tak mampu dibendung oleh kiper Brest, Gregoire Coudert.

Memasuki babak kedua, Monaco hampir saja menggandakan keunggulan. Aleksandr Golovin melepaskan tembakan melengkung yang memaksa Coudert melakukan penyelamatan akrobatik untuk menjaga gawangnya tidak kebobolan lebih banyak. Sementara itu, tim tamu tampak kesulitan mengembangkan permainan. Meski datang dengan modal tiga kemenangan beruntun sebelumnya, Les Pirates hanya mampu mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sepanjang laga.

Dominasi tuan rumah akhirnya berbuah gol kedua pada pertengahan babak kedua. Aleksandr Golovin kembali menjadi aktor utama setelah memanfaatkan bola liar hasil umpan silang pemain pengganti, Mamadou Coulibaly, yang tidak sempurna. Bola yang jatuh tepat di hadapannya langsung disambar dengan sepakan keras yang menggetarkan jala gawang lawan.

Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa AS Monaco naik ke peringkat kelima klasemen sementara Ligue 1, menyamai perolehan poin Stade Rennais. Kini, Monaco tercatat belum terkalahkan dalam delapan pertandingan terakhir, menjadikan mereka salah satu tim yang patut diwaspadai di sisa musim ini.

Bagi Stade Brestois, kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi ambisi mereka ke Eropa. Tertahan di posisi ke-10, ini juga menjadi kali pertama dalam sebulan terakhir mereka gagal mencetak gol dalam sebuah pertandingan liga. (Flash Score/Z-2)