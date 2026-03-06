Preview PSG vs Monaco: Misi Les Parisiens Perlebar Jarak di Puncak Klasemen

PSG vs Monaco(ChatGPT)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Parc des Princes saat pemuncak klasemen Paris Saint-Germain (PSG) menjamu AS Monaco dalam lanjutan pekan ke-25 Ligue 1 2025/2026. Laga yang dijadwalkan pada Sabtu (7/3/2026) pukul 02.45 WIB ini menjadi pertemuan ketiga kedua tim dalam waktu kurang dari sebulan.

Analisis Pertandingan: Konsistensi vs Kebangkitan

PSG saat ini berada dalam posisi nyaman di puncak klasemen dengan 57 poin. Skuat asuhan Luis Enrique menunjukkan mentalitas juara dengan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Le Havre pekan lalu, meski tidak diperkuat beberapa pemain inti. Fokus utama Les Parisiens adalah mengamankan poin penuh sebelum mereka menghadapi tantangan besar di Liga Champions melawan Chelsea pekan depan.

Sementara itu, AS Monaco sedang mencari konsistensi. Setelah sempat tersingkir dari Liga Champions oleh PSG dengan agregat tipis, tim asuhan Sébastien Pocognoli harus menelan pil pahit kalah dari Angers di liga domestik. Berada di posisi ke-7, Monaco wajib mencuri poin di Paris jika ingin tetap bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan.

PSG: Ousmane Dembele (betis) dan Fabian Ruiz masih diragukan tampil. Senny Mayulu dan Joao Neves sudah kembali berlatih namun kemungkinan memulai dari bangku cadangan.

Ousmane Dembele (betis) dan Fabian Ruiz masih diragukan tampil. Senny Mayulu dan Joao Neves sudah kembali berlatih namun kemungkinan memulai dari bangku cadangan. Monaco: Badai cedera menimpa tim tamu. Takumi Minamino, Paul Pogba, Eric Dier, dan Lukas Hradecky dipastikan absen karena masalah lutut dan hamstring. Kabar Tim & Pemain Absen

Prediksi Susunan Pemain (Lineups)

Paris Saint-Germain (4-3-3)

Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaire-Emery, Kang-in Lee; Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué.

AS Monaco (3-4-3)

Philipp Köhn; Thilo Kehrer, Denis Zakaria, Wout Faes; Jordan Teze, Lamine Camara, Aladji Bamba, Caio Henrique; Ansu Fati, Folarin Balogun, Aleksandr Golovin.

Data dan Fakta (Head-to-Head)

Dalam pertemuan terakhir di Parc des Princes pada ajang Liga Champions pekan lalu, kedua tim bermain imbang 2-2. Namun, secara historis di liga, PSG memiliki catatan impresif saat bermain di kandang.

Tanggal Pertandingan Skor Ajang 25/02/2026 PSG vs Monaco 2-2 Liga Champions 18/02/2026 Monaco vs PSG 2-3 Liga Champions 29/11/2025 Monaco vs PSG 1-0 Ligue 1

Statistik Menarik:

PSG telah memenangkan 9 dari 10 pertandingan terakhir mereka di Ligue 1.

Monaco adalah tim dengan performa babak pertama terburuk ketiga saat melakoni laga tandang musim ini.

Bradley Barcola menjadi top skor sementara PSG di liga dengan koleksi 9 gol.

Kesimpulan & Prediksi Skor

PSG diunggulkan karena faktor kedalaman skuat dan performa kandang yang sangat solid. Meski Monaco sering memberikan kejutan, absennya pilar utama seperti Minamino dan Pogba akan sangat mereduksi kekuatan lini tengah mereka. Prediksi Skor: PSG 3-1 Monaco.

People Also Ask (FAQ) Di mana pertandingan PSG vs Monaco disiarkan?

Laga ini dapat disaksikan secara langsung melalui beIN SPORTS 1 dan layanan streaming Vidio pada Sabtu, 7 Maret 2026 pukul 02.45 WIB. Siapa pencetak gol terbanyak dalam duel ini?

Untuk musim 2025/2026, Bradley Barcola (PSG) dan Folarin Balogun (Monaco) menjadi pemain paling tajam dari kedua kubu yang diprediksi akan tampil.

