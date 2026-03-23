Nantes vs Strasbourg 2-3: Debut Pahit Halilhodzic Akibat Brace Joaquin Panichelli

Nantes gagal memetik poin di laga debut kembalinya Vahid Halilhodzic. Brace Joaquin Panichelli bawa Strasbourg menang dramatis 3-2 di Stade de la Beaujoire.(Nantes)

KEMBALINYA Vahid Halilhodzic ke kursi kepelatihan Nantes berakhir dengan kekecewaan. Meski sempat unggul dua kali, Les Canaris dipaksa menyerah 2-3 oleh RC Strasbourg dalam lanjutan Ligue 1 di Stade de la Beaujoire. Penyerang asal Argentina, Joaquin Panichelli, menjadi bintang lapangan dengan mencetak dua gol penentu kemenangan tim tamu.

Nantes, yang baru saja memecat Ahmed Kantari, berharap pada tuah "pelatih baru" saat menjamu Strasbourg. Harapan itu sempat membuncah ketika laga baru berjalan enam menit. Dehmaine Tabibou melepaskan tembakan melengkung indah dari luar kotak penalti yang bersarang rendah di pojok gawang Mike Penders, membawa Nantes unggul 1-0.

Saling Balas Gol

Strasbourg perlahan mulai bangkit dan memberikan perlawanan. Menjelang turun minum, tim asuhan Liam Rosenior menyamakan kedudukan lewat aksi memukau Maxi Oyedele. Gelandang yang baru pulih dari cedera panjang ini menandai debut starternya dengan finishing menggunakan luar kaki yang berkelas setelah merangsek masuk ke kotak penalti.

Memasuki babak kedua, Nantes kembali mengambil inisiatif serangan. Chidozie Awaziem melepaskan umpan terobosan akurat yang diselesaikan dengan dingin oleh Matthis Abline untuk mengubah skor menjadi 2-1. Tuan rumah sebenarnya berpeluang mengunci kemenangan lebih awal, namun upaya Ignatius Ganago dalam situasi satu lawan satu hanya membentur tiang gawang.

Momen Joaquin Panichelli

Kegagalan Nantes memanfaatkan peluang harus dibayar mahal. Strasbourg memasukkan Joaquin Panichelli yang langsung memberikan dampak instan. Pada menit ke-75, Panichelli menyamakan skor menjadi 2-2 lewat tembakan keras ke langit-langit gawang. Gol ini merupakan koleksi ke-15 baginya musim ini, menyamai torehan Mason Greenwood di daftar pencetak gol terbanyak Ligue 1.

Drama memuncak di menit-menit akhir pertandingan. Panichelli, yang baru saja mendapat panggilan perdana ke Timnas Argentina pada Rabu lalu, menunjukkan kelasnya. Setelah Anthony Lopes melakukan beberapa penyelamatan gemilang, Panichelli berhasil menyambar bola liar untuk menceploskannya ke gawang dan memastikan kemenangan 3-2 bagi Strasbourg.

Dampak di Klasemen

Hasil ini membuat Strasbourg tidak terkalahkan dalam sembilan pertandingan terakhir di semua kompetisi, sekaligus memangkas jarak ke posisi enam besar menjadi enam poin. Bagi Nantes, kekalahan ini membuat mereka tetap tertahan di zona merah, terpaut lima poin dari AJ Auxerre di zona play-off degradasi. Meski kalah, Halilhodzic memiliki modal positif dari segi agresivitas timnya yang mencatatkan tembakan tepat sasaran terbanyak dalam laga kandang musim ini. (Flash Score/Z-2)