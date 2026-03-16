Le Havre vs Lyon: Lyon Ditahan Imbang 10 Pemain Le Havre, Gagal Gusur Marseille

Olympique Lyonnais gagal memetik poin penuh setelah bermain imbang 0-0 melawan Le Havre yang bermain dengan 10 orang. Tren tanpa kemenangan Lyon kini berlanjut.(Le Havre)

AMBISI Olympique Lyonnais untuk mengamankan tiket Liga Champions kembali menemui jalan buntu. Bertandang ke markas Le Havre dalam lanjutan Ligue 1, skuat berjuluk Les Gones tersebut hanya mampu bermain imbang tanpa gol 0-0, meskipun tuan rumah harus bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak kedua.

Hasil ini memperpanjang catatan buruk Lyon yang kini melewati enam pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Kegagalan meraih poin penuh membuat posisi mereka tertahan di peringkat keempat, tertinggal dua poin dari rival abadi mereka, Olympique de Marseille.

Duel Sengit di Babak Pertama

Kedua tim memulai laga dengan determinasi tinggi demi memutus tren negatif sejak pertengahan Februari. Lyon mengandalkan penyerang muda, Endrick, yang beberapa kali merepotkan barisan pertahanan lawan. Namun, penampilan gemilang kiper Le Havre, Mory Diaw, menjadi tembok tebal bagi tim tamu.

Diaw tercatat melakukan dua penyelamatan krusial di pertengahan babak pertama dengan menghalau sepakan keras Endrick dan menepis sundulan Abner Vinícius. Menjelang turun minum, Diaw kembali mementahkan peluang emas Endrick dari tepi kotak penalti, memastikan skor kacamata tetap bertahan hingga jeda. Bagi Le Havre, ini adalah kali pertama dalam tujuh laga terakhir mereka berhasil menjaga kesucian gawang di babak pertama.

Drama Kartu Merah dan Tiang Gawang

Tujuh menit setelah babak kedua dimulai, kapten Lyon Corentin Tolisso sebenarnya sempat menggetarkan jala gawang lawan melalui sundulan jarak dekat. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi Tolisso sudah terjebak offside.

Laga semakin memanas ketika Le Havre nyaris unggul lewat Sofiane Boufal yang tembakannya membentur tiang gawang. Tak lama berselang, tuan rumah harus kehilangan satu pemain setelah Stephan Zagadou diganjar kartu merah langsung karena menjatuhkan Endrick yang sedang dalam posisi bebas menuju gawang.

Meski bermain dengan 10 orang, Le Havre tidak gentar. Mereka hampir mencetak gol melalui tendangan voli Loïc Négo yang kembali membentur tiang gawang. Setelah momen tersebut, Lyon mendominasi penguasaan bola berkat keunggulan jumlah pemain. Namun, pertahanan disiplin yang diterapkan tim asuhan Didier Digard membuat Lyon frustrasi dan gagal menciptakan peluang bersih di sisa waktu.

Situasi Klasemen

Hasil imbang ini terasa seperti kemenangan bagi Le Havre. Meski mereka belum mencetak gol dalam empat laga terakhir, satu poin tambahan ini memperlebar jarak mereka menjadi delapan poin dari zona degradasi.

Di sisi lain, Lyon harus meratapi kegagalan mereka memanfaatkan peluang. Hasil ini membuat mereka menutup pekan ini di posisi keempat dan terancam semakin tertinggal dalam persaingan ketat memperebutkan posisi tiga besar klasemen Ligue 1. (Flash Score/Z-2)