Le Havre vs Lyon: Lyon Ditahan Imbang 10 Pemain Le Havre, Gagal Gusur Marseille

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
AMBISI Olympique Lyonnais untuk mengamankan tiket Liga Champions kembali menemui jalan buntu. Bertandang ke markas Le Havre dalam lanjutan Ligue 1, skuat berjuluk Les Gones tersebut hanya mampu bermain imbang tanpa gol 0-0, meskipun tuan rumah harus bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak kedua.
Hasil ini memperpanjang catatan buruk Lyon yang kini melewati enam pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi. Kegagalan meraih poin penuh membuat posisi mereka tertahan di peringkat keempat, tertinggal dua poin dari rival abadi mereka, Olympique de Marseille.
Kedua tim memulai laga dengan determinasi tinggi demi memutus tren negatif sejak pertengahan Februari. Lyon mengandalkan penyerang muda, Endrick, yang beberapa kali merepotkan barisan pertahanan lawan. Namun, penampilan gemilang kiper Le Havre, Mory Diaw, menjadi tembok tebal bagi tim tamu.
Diaw tercatat melakukan dua penyelamatan krusial di pertengahan babak pertama dengan menghalau sepakan keras Endrick dan menepis sundulan Abner Vinícius. Menjelang turun minum, Diaw kembali mementahkan peluang emas Endrick dari tepi kotak penalti, memastikan skor kacamata tetap bertahan hingga jeda. Bagi Le Havre, ini adalah kali pertama dalam tujuh laga terakhir mereka berhasil menjaga kesucian gawang di babak pertama.
Tujuh menit setelah babak kedua dimulai, kapten Lyon Corentin Tolisso sebenarnya sempat menggetarkan jala gawang lawan melalui sundulan jarak dekat. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi Tolisso sudah terjebak offside.
Laga semakin memanas ketika Le Havre nyaris unggul lewat Sofiane Boufal yang tembakannya membentur tiang gawang. Tak lama berselang, tuan rumah harus kehilangan satu pemain setelah Stephan Zagadou diganjar kartu merah langsung karena menjatuhkan Endrick yang sedang dalam posisi bebas menuju gawang.
Meski bermain dengan 10 orang, Le Havre tidak gentar. Mereka hampir mencetak gol melalui tendangan voli Loïc Négo yang kembali membentur tiang gawang. Setelah momen tersebut, Lyon mendominasi penguasaan bola berkat keunggulan jumlah pemain. Namun, pertahanan disiplin yang diterapkan tim asuhan Didier Digard membuat Lyon frustrasi dan gagal menciptakan peluang bersih di sisa waktu.
Hasil imbang ini terasa seperti kemenangan bagi Le Havre. Meski mereka belum mencetak gol dalam empat laga terakhir, satu poin tambahan ini memperlebar jarak mereka menjadi delapan poin dari zona degradasi.
Di sisi lain, Lyon harus meratapi kegagalan mereka memanfaatkan peluang. Hasil ini membuat mereka menutup pekan ini di posisi keempat dan terancam semakin tertinggal dalam persaingan ketat memperebutkan posisi tiga besar klasemen Ligue 1. (Flash Score/Z-2)
Paris FC berhasil mencuri satu poin di markas Strasbourg berkat aksi gemilang kiper Kevin Trapp. Hasil ini membuat Paris FC makin menjauh dari zona degradasi.
Toulouse mengakhiri tren negatif setelah menumbangkan Metz dalam laga hujan gol. Gol telat Mario Sauer di menit ke-99 memastikan kemenangan dramatis Les Violets.
Lille sukses menghentikan tren positif Rennes di Roazhon Park. Kemenangan ini membawa Les Dogues naik ke peringkat kelima klasemen sementara Ligue 1.
Preview lengkap Rennes vs Lille di Ligue 1 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci duel perebutan tiket Liga Champions di sini.
Simak preview lengkap Metz vs Toulouse di Ligue 1 2026. Analisis formasi, head-to-head, dan kabar pemain terbaru. Akankah Metz keluar dari zona merah?
Endrick mencetak gol di menit 87 untuk mengantarkan Lyon menahan imbang Celta Vigo 1-1 di laga leg pertama 16 besar Liga Europa.
Selama membela Lyon, Endrick menunjukkan ketajaman yang luar biasa. Ia berhasil menjawab kepercayaan pelatih dengan torehan lima gol hanya dalam enam penampilan.
Gol ke gawang Laval di laga 16 besar Coupa de France merupakan gol kelima Endrick dalam lima laga terakhirnya sejak bergabung dengan Lyon, Desember lalu.
Bintang muda Endrick tampil memukau dengan torehan tiga gol saat Lyon melumat Metz 5-2. Kemenangan kedelapan beruntun ini membuat Lyon kian mengancam posisi Marseille.
Olympique Lyon sukses mencatatkan enam kemenangan beruntun usai menaklukkan Brest 2-1.
