Brest vs Le Havre, Menang, Les Ty-Zefs Dekati Papan Atas Klasemen Ligue 1

STADE Brestois terus menunjukkan taring mereka dalam persaingan Ligue 1 musim 2025/2026. Tim asuhan Éric Roy tersebut sukses mengamankan tiga poin krusial setelah menundukkan tamunya, Le Havre, dengan skor meyakinkan 2-0, Minggu (8/3).

Kemenangan ini tidak hanya memperpanjang rekor impresif Brest, tetapi juga membawa klub berjuluk Les Ty-Zefs tersebut menembus posisi sembilan besar klasemen sementara.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Brest tampil dengan ambisi besar untuk mengamankan tiket kompetisi Eropa. Sejak awal laga, efisiensi menjadi kunci permainan tuan rumah.

Meski Le Havre mencoba memberikan perlawanan untuk menjauh dari bayang-bayang zona degradasi, Brest terbukti lebih klinis dalam memanfaatkan setiap peluang yang tercipta.

Kebuntuan terpecah tepat sebelum wasit meniup peluit akhir babak pertama. Pada menit ke-45, Romain Del Castillo menunjukkan kelasnya. Penyerang sayap kanan ini berhasil mencetak gol cantik dengan melambungkan bola menggunakan teknik tendangan luar kaki kiri yang presisi, melewati jangkauan kiper lawan.

Gol di menit krusial ini memberikan keunggulan psikologis bagi tuan rumah saat memasuki ruang ganti.

Memasuki babak kedua, Brest tampil lebih tenang dan terkendali. Mereka tidak terburu-buru melakukan tekanan tinggi, namun tetap waspada terhadap skema serangan balik lawan. Hasilnya, pada menit ke-71, keunggulan mereka pun bertambah.

Gol kedua bermula dari pergerakan Labeau Lascary yang mengirimkan umpan tarik kepada Kamory Doumbia. Tembakan Doumbia sebenarnya sempat ditepis oleh kiper Le Havre, namun bola muntah tersebut segera dikirimkan kembali ke tiang jauh. Ludovic Ajorque yang berdiri di posisi yang tepat menyambut bola dengan tendangan kaki kanan untuk memastikan kemenangan Brest menjadi 2-0.

Skor 2-0 untuk kemenangan Brest atas Le Havre bertahan hingga laga usai.

Dengan tambahan tiga poin ini, Brest kini mengoleksi total 36 poin. Raihan tersebut menyamai perolehan angka Strasbourg yang duduk di peringkat kedelapan.

Lebih dari itu, hasil ini memperpanjang catatan luar biasa Brest yang tidak tersentuh kekalahan dalam enam pertandingan beruntun di ajang Ligue 1.

Di sisi lain, kekalahan ini menjadi pukulan bagi Le Havre. Mereka terpaksa turun ke posisi 14 klasemen sementara setelah kalah selisih gol dari Paris FC.

Bagi Brest, kemenangan ini menjadi modal berharga untuk terus menempel ketat tim-tim di zona Eropa dan menjaga momentum positif mereka di sisa musim ini. (Z-1)