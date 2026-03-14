Preview Le Havre vs Lyon: Misi Bangkit Les Gones di Stade Océane

Le Havre vs Lyon(MI/AI)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di pekan ke-26 Ligue 1 musim 2025/2026 saat Le Havre menjamu tim raksasa Lyon di Stade Océane pada Minggu (15/3/2026). Kedua tim datang dengan modal yang kurang meyakinkan setelah gagal meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir, menjadikan laga ini sebagai panggung krusial untuk kembali ke jalur kemenangan.

Analisis Kondisi Tim

Le Havre

Tuan rumah saat ini sedang dalam periode sulit di bawah asuhan Didier Digard. Menempati posisi ke-14 klasemen sementara, Le Havre baru saja menelan tiga kekalahan beruntun tanpa mencetak satu gol pun. Masalah utama Les Ciel et Marine terletak pada lini depan yang tumpul, di mana mereka hanya mampu mengemas 20 gol sepanjang musim ini. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi harapan terakhir mereka untuk menjauh dari zona degradasi.

Lyon

Di sisi lain, Lyon yang dilatih Paulo Fonseca juga sedang mengalami penurunan performa. Setelah sempat mencatatkan rekor kemenangan fantastis di awal tahun 2026, Les Gones kini tanpa kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Kelelahan akibat jadwal padat, termasuk laga imbang di kompetisi Eropa, menjadi faktor penghambat. Lyon saat ini tertahan di posisi ke-4 dan sangat membutuhkan tiga poin untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan.

Head to Head (H2H) Le Havre vs Lyon

Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Lyon mendominasi dengan tiga kemenangan, sementara Le Havre hanya mampu mencuri satu kemenangan.

Tanggal Pertandingan Skor 14/12/2025 Lyon vs Le Havre 1-0 16/03/2025 Lyon vs Le Havre 4-2 20/10/2024 Le Havre vs Lyon 0-4 14/01/2024 Le Havre vs Lyon 3-1

Prediksi Susunan Pemain

Le Havre (4-1-2-3): Diaw; Sangante, Seko, Zagadou, Zouaoui; Gourna-Douath; Kechta, Ndiaye; Soumaré, Quetant, Boufal.

Lyon (4-1-4-1): Greif; Hateboer, Tessmann, Niakhaté, Tagliafico; Morton; Karabec, Nartey, Merah, Abner; Endrick.

Informasi Pertandingan:

Stadion: Stade Océane, Le Havre

Waktu: Minggu, 15 Maret 2026, 16:15 UTC (23:15 WIB)

Prediksi Skor

Meskipun kedua tim sedang dalam tren negatif, kualitas skuat Lyon masih berada di atas tuan rumah. Kehadiran bintang muda Endrick dan pengalaman Corentin Tolisso diprediksi akan menjadi pembeda dalam laga yang kemungkinan berjalan alot di lini tengah.

Prediksi Skor: Le Havre 0-2 Lyon.

People Also Ask (FAQ)



Kapan jadwal Le Havre vs Lyon? Pertandingan akan berlangsung pada Minggu, 15 Maret 2026 pukul 23:15 WIB.

Pertandingan akan berlangsung pada Minggu, 15 Maret 2026 pukul 23:15 WIB.

Di mana pertandingan Le Havre vs Lyon dimainkan? Laga ini akan digelar di Stade Océane, markas Le Havre.

Laga ini akan digelar di Stade Océane, markas Le Havre.

Siapa pemain kunci Lyon saat ini? Endrick Felipe menjadi sorotan utama dengan performa gemilangnya di musim 2026.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

