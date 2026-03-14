Preview Le Havre vs Lyon: Misi Bangkit Les Gones di Stade Océane

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di pekan ke-26 Ligue 1 musim 2025/2026 saat Le Havre menjamu tim raksasa Lyon di Stade Océane pada Minggu (15/3/2026). Kedua tim datang dengan modal yang kurang meyakinkan setelah gagal meraih kemenangan dalam beberapa laga terakhir, menjadikan laga ini sebagai panggung krusial untuk kembali ke jalur kemenangan.
Tuan rumah saat ini sedang dalam periode sulit di bawah asuhan Didier Digard. Menempati posisi ke-14 klasemen sementara, Le Havre baru saja menelan tiga kekalahan beruntun tanpa mencetak satu gol pun. Masalah utama Les Ciel et Marine terletak pada lini depan yang tumpul, di mana mereka hanya mampu mengemas 20 gol sepanjang musim ini. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi harapan terakhir mereka untuk menjauh dari zona degradasi.
Di sisi lain, Lyon yang dilatih Paulo Fonseca juga sedang mengalami penurunan performa. Setelah sempat mencatatkan rekor kemenangan fantastis di awal tahun 2026, Les Gones kini tanpa kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Kelelahan akibat jadwal padat, termasuk laga imbang di kompetisi Eropa, menjadi faktor penghambat. Lyon saat ini tertahan di posisi ke-4 dan sangat membutuhkan tiga poin untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan.
Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Lyon mendominasi dengan tiga kemenangan, sementara Le Havre hanya mampu mencuri satu kemenangan.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|14/12/2025
|Lyon vs Le Havre
|1-0
|16/03/2025
|Lyon vs Le Havre
|4-2
|20/10/2024
|Le Havre vs Lyon
|0-4
|14/01/2024
|Le Havre vs Lyon
|3-1
Le Havre (4-1-2-3): Diaw; Sangante, Seko, Zagadou, Zouaoui; Gourna-Douath; Kechta, Ndiaye; Soumaré, Quetant, Boufal.
Lyon (4-1-4-1): Greif; Hateboer, Tessmann, Niakhaté, Tagliafico; Morton; Karabec, Nartey, Merah, Abner; Endrick.
Meskipun kedua tim sedang dalam tren negatif, kualitas skuat Lyon masih berada di atas tuan rumah. Kehadiran bintang muda Endrick dan pengalaman Corentin Tolisso diprediksi akan menjadi pembeda dalam laga yang kemungkinan berjalan alot di lini tengah.
Prediksi Skor: Le Havre 0-2 Lyon.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
