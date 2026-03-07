Preview Lens vs Metz: Misi Sang Et Or Tempel PSG di Puncak Ligue 1

Lens vs Metz(MI/AI)

RC Lens akan menjamu FC Metz di Stade Bollaert-Delelis dalam lanjutan pekan ke-25 Ligue 1 musim 2025/2026 pada Minggu (8/3/2026). Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Lens yang sedang berupaya keras mengejar ketertinggalan poin dari Paris Saint-Germain di puncak klasemen.

Lens saat ini berada di posisi kedua dengan 53 poin, sementara Metz terpuruk di dasar klasemen dengan 13 poin. Di atas kertas, Lens dijagokan menang mudah, namun sejarah pertemuan menunjukkan bahwa Metz sering kali menjadi batu sandungan bagi klub berjuluk Sang et Or tersebut.

Krisis Lini Belakang Tuan Rumah

Pelatih Lens, Pierre Sage, harus memutar otak menyusul badai cedera yang menghantam lini pertahanannya. Nama-nama seperti Jonathan Gradit, Ruben Aguilar, dan Kyllian Antonio dipastikan absen. Selain itu, kiper utama Regis Gurtner juga menepi akibat cedera hamstring.

Kondisi ini diperparah dengan sanksi larangan bertanding bagi Arthur Masuaku. Di sisi lain, Metz juga kehilangan Benjamin Stambouli dan Joseph Mangondo, sementara bintang mereka Gauthier Hein masih diragukan untuk tampil.

Statistik Pertandingan

Detail Statistik RC Lens FC Metz Peringkat Klasemen 2 18 Rata-rata Gol 1.9 0.9 Kebobolan per Laga 0.9 2.2

Prediksi Susunan Pemain

RC Lens (3-4-2-1):

Robin Risser; Nidal Celik, Ismaëlo Ganiou, Malang Sarr; Saud Abdulhamid, Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré, Matthieu Udol; Florian Thauvin, Florian Sotoca; Odsonne Édouard.

FC Metz (4-1-4-1):

Jonathan Fischer; Koffi Kouao, Sadibou Sané, Jean-Philippe Gbamin, Maxime Colin; Boubacar Traoré; Bouna Sarr, Believe Munongo, Alpha Touré, Giorgi Tsitaishvili; Habibou Mouhamadou Diallo.

Fakta Menarik: Lens memenangi 10 pertandingan kandang berturut-turut sebelum akhirnya rekor tersebut terhenti saat kalah dari Monaco beberapa waktu lalu. Sementara itu, Metz belum mencicipi kemenangan dalam 12 laga terakhir mereka di Ligue 1.

Pertandingan ini diprediksi akan didominasi oleh Lens, namun efektivitas dalam penyelesaian akhir akan menjadi kunci apakah mereka bisa mengamankan tiga poin atau justru kembali terpeleset oleh perlawanan alot Metz.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

