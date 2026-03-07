Preview Lyon vs Paris FC: Misi Bangkit Lyon di Groupama Stadium

Headline
LYON akan menjamu Paris FC dalam laga pekan ke-25 Ligue 1 2025/2026 di Groupama Stadium, Lyon. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 8 Maret 2026 pukul 19.45 UTC atau Senin dini hari WIB.
Tuan rumah Lyon sedang berada dalam periode sulit setelah menelan tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi. Kekalahan dari Marseille di liga dan tersingkirnya mereka dari Coupe de France oleh Lens membuat posisi Paulo Fonseca dalam tekanan untuk segera mengembalikan tim ke jalur kemenangan demi menjaga asa di zona Liga Champions.
Sementara itu, Paris FC yang berstatus tim promosi mulai menunjukkan taji di bawah asuhan pelatih baru, Antoine Kombouaré. Kemenangan tipis atas Nice pekan lalu membuktikan bahwa mereka memiliki pertahanan yang cukup solid untuk merepotkan tim-tim papan atas.
|Kategori
|Lyon
|Paris FC
|Posisi Klasemen
|3
|14
|Poin
|45
|26
|Rata-rata Gol/Laga
|1.63
|1.17
Lyon (4-3-1-2): Greif; Maitland-Niles, Hateboer, Niakhate, Abner; Morton, Tolisso, Tessmann; Nartey; Endrick, Yaremchuk.
Paris FC (4-2-3-1): Trapp; Camara, Coppola, Mbow, Sangui; Lees-Melou, Marchetti; Ikone, Munetsi, Simon; Immobile.
Melihat kedalaman skuad dan rekor kandang Lyon yang superior, Les Gones diunggulkan untuk memenangkan laga ini. Namun, Paris FC diprediksi akan bermain defensif dan mengandalkan serangan balik lewat kecepatan Moses Simon.
Prediksi Skor: Lyon 2-0 Paris FC
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
