Metz vs Toulouse: Toulouse Menang Dramatis 4-3 Atas Metz Lewat Gol Menit ke-99

Toulouse mengakhiri tren negatif setelah menumbangkan Metz dalam laga hujan gol. Gol telat Mario Sauer di menit ke-99 memastikan kemenangan dramatis Les Violets.(Toulouse FC)

TOULOUSE sukses mengakhiri puasa kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di Ligue 1 secara dramatis. Bertandang ke markas tim juru kunci, Metz, skuat berjuluk Les Violets tersebut berhasil mengamankan poin penuh lewat kemenangan tipis 4-3 berkat gol penentu di menit ke-99.

Pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Toulouse langsung menekan dan unggul cepat pada menit ketujuh melalui sepakan Aron Dønnum dari luar kotak penalti yang gagal dihalau kiper Jonathan Fischer. Hanya berselang tujuh menit, Yann Gboho menggandakan keunggulan tim tamu menjadi 2-0 setelah memanfaatkan umpan terobosan Santiago Hidalgo.

Drama Comeback Kilat Metz

Meski sempat tertinggal dua gol dalam waktu singkat, Metz memberikan perlawanan luar biasa. Dalam kurun waktu hanya dua menit, tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan. Dimulai dari pergerakan Giorgi Tsitaishvili yang mengirimkan umpan rendah kepada Nathan Mbala pada menit ke-22, disusul tandukan Koffi Kouao memanfaatkan umpan silang Tsitaishvili dua menit kemudian. Skor pun berubah menjadi 2-2.

Menjelang turun minum, Toulouse kembali memimpin. Yann Gboho mencetak gol keduanya melalui tendangan melengkung spektakuler dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kanan atas gawang. Babak pertama yang penuh aksi ini ditutup dengan skor 3-2 untuk keunggulan tim tamu.

Keberuntungan di Menit Berdarah

Memasuki babak kedua, Metz hampir mendapatkan hadiah penalti karena dugaan handball. Namun, setelah meninjau monitor VAR, wasit Gaël Angoula membatalkan keputusannya. Laga tampak akan berakhir untuk kemenangan tipis Toulouse, hingga pemain pengganti Metz, Giorgi Abuashvili, mencetak gol penyeimbang 3-3 pada menit ke-88.

Drama belum berakhir. Saat pertandingan memasuki masa injury time yang sangat panjang, pemain pengganti Toulouse, Mário Sauer, muncul sebagai pahlawan. Memanfaatkan kemelut di depan gawang pada menit ke-99, Sauer melepaskan tembakan jarak dekat yang mengunci kemenangan menjadi 4-3 bagi Toulouse.

Kemenangan ini membawa Toulouse naik ke peringkat ke-11 klasemen sementara sekaligus menjaga harapan tipis mereka untuk bersaing di zona Eropa. Sementara itu, bagi Metz, hasil ini memperpanjang catatan kelam mereka yang belum pernah menang dalam 14 pertandingan liga terakhir. Metz kini semakin terbenam di dasar klasemen, terpaut tujuh poin dari zona aman dengan delapan laga tersisa. (flash Score/Z-2)