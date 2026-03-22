Toulouse vs Lorient, Gol Pemain Pengganti Emersonn Pastikan Kemenangan Les Violets

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEMAIN pengganti Emersonn menjadi bintang kemenangan Toulouse saat menjamu Lorient dalam lanjutan Ligue 1, Sabtu (21/3/2026). Penyerang asal Brasil tersebut mencetak gol semata wayang yang memastikan tuan rumah mengamankan tiga poin di kandang.
Emersonn memecah kebuntuan lewat aksi individu memukau. Ia melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, melewati dua pemain bertahan lawan, sebelum melepaskan tembakan keras yang membentur bagian bawah mistar gawang dan bersarang di dalam jala. Kemenangan tipis 1-0 ini membawa Toulouse merangkak naik ke posisi kesembilan klasemen sementara.
Laga sempat terhenti sejenak di masa injury time ketika kiper Toulouse, Guillaume Restes, harus menerima perawatan medis.
Wajah Restes terkena hantaman bola keras dari tendangan Arsène Kouassi, namun ia dinyatakan mampu melanjutkan pertandingan hingga peluit panjang berbunyi.
Selain hasil pertandingan, laga ini menarik perhatian karena menjadi bagian dari kampanye kesadaran disabilitas.
Seluruh pemain dari kedua tim mengenakan jersei khusus yang menampilkan piktogram berbagai jenis disabilitas sebagai pengganti nama punggung mereka.
Inisiatif ini bertujuan mendorong penyediaan fasilitas yang lebih baik di stadion bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan layanan antar-jemput aksesibel, layanan deskripsi audio, bantuan visual, serta ruang khusus sensorik dan autisme. (Z-1)
