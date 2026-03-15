Lorient vs Lens: Lorient Bungkam Lens 2-1, Peluang Juara Sang Tamu Terhambat

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
AMBISI Lens untuk mengudeta puncak klasemen Ligue 1 mendapat pukulan telak. Bertandang ke Stade du Moustoir, tim tamu harus pulang dengan tangan hampa setelah dipaksa menyerah 2-1 oleh tuan rumah Lorient. Hasil ini sekaligus mempertegas ketangguhan Lorient yang baru menelan satu kekalahan dalam 15 laga terakhir di liga.
Sejak awal laga, Lorient tampil menekan melalui aksi Bamba Dieng. Striker andalan tuan rumah tersebut sempat menebar ancaman lewat tendangan yang melebar, disusul peluang jarak dekat yang masih bisa diamankan kiper Lens, Robin Risser.
Upaya Dieng akhirnya membuahkan hasil. Memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan Risser, Dieng dengan sigap menyambar bola untuk membawa Les Merlus unggul 1-0. Gol ini menjadi catatan penting bagi Lorient yang sebelumnya gagal mencetak gol dalam tiga pertemuan beruntun melawan Lens di liga.
Lens bukannya tanpa perlawanan. Florian Thauvin hampir menyamakan kedudukan sebelum turun minum, namun dua tendangan kerasnya berhasil dipatahkan secara gemilang oleh kiper Yvon Mvogo.
Memasuki babak kedua, Lens yang selalu mencetak gol dalam 15 pertandingan terakhir Ligue 1 akhirnya menemukan celah. Kerja sama apik antara Mamadou Sangare dan Odsonne Edouard berbuah manis. Edouard yang menusuk ke dalam kotak penalti melepaskan sepakan akurat ke pojok bawah gawang yang membuat skor menjadi imbang 1-1.
Laga ini menjadi panggung adu ketajaman lini serang. Pelatih Lorient mengambil keputusan berani dengan menarik pencetak gol pertama, Bamba Dieng, dan memasukkan Aiyegun Tosin. Strategi ini langsung terbukti ampuh.
Umpan silang dari Arsene Kouassi mendarat tepat di kaki Tosin di dalam kotak penalti. Meski sempat kehilangan kontrol sejenak, Tosin berhasil menyontek bola melewati Risser untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah.
Di sisa waktu pertandingan, Thauvin terus berupaya mengejar ketertinggalan melalui sudut sempit, namun Mvogo kembali tampil solid di bawah mistar Lorient. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-1 tetap bertahan.
Kekalahan ini membuat Lens gagal menyalip Paris Saint-Germain di puncak klasemen. Ini merupakan kekalahan kedua mereka dalam sembilan laga tandang terakhir. Sebaliknya bagi Lorient, kemenangan ini membawa mereka naik ke posisi delapan klasemen sementara. Kini, Lorient mulai mengetuk pintu zona kompetisi Eropa setelah hanya mencatatkan kemenangan kedua dalam 11 pertemuan terakhir melawan Lens di Ligue 1. (Flash Score/Z-2)
OGC Nice sukses memutus rekor enam laga tanpa kemenangan setelah menundukkan Angers 2-0.
Preview lengkap Le Havre vs Lyon di Ligue 1 2026. Simak prediksi skor, kondisi tim, head to head, dan link live streaming di Stade Océane.
Marseille menang 1-0 atas Auxerre di Ligue 1 2026 berkat gol Amine Gouiri menit 79. Cek statistik lengkap dan jalannya pertandingan di sini.
Preview Marseille vs Auxerre Ligue 1 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Vélodrome. Marseille incar posisi tiga besar.
Hasil imbang dengan Pari FC ini memperpanjang catatan impresif Lyon yang belum terkalahkan dalam enam laga kandang terakhir mereka di Ligue 1.
Dengan hasil imbang kontra Lorient, Lille harus puas hanya menambah satu poin di klasemen sementara Ligue 1 dan menduduki peringkat enam.
Lille berambisi mendekati zona Liga Champions saat menjamu Lorient di Stade Pierre-Mauroy dengan modal tren positif dan pertahanan solid.
OGC Nice melaju ke semifinal Coupe de France 2025/26 setelah menang adu penalti lawan 10 pemain Lorient.
Simak preview lengkap Lorient vs Nice di perempat final Coupe de France 2026. Analisis taktik, statistik kunci, dan prediksi susunan pemain ada di sini.
Hujan gol terjadi di laga Lorient vs AJ Auxerre. Meski Bamba Dieng cetak brace, Lorient gagal amankan poin penuh dan menjauh dari zona Eropa.
