Nice vs PSG, Menang Telak, Le Parisien Kembali ke Puncak Klasemen Ligue 1

Para pemain PSG melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Nice di laga Ligue 1(AFP/Miguel MEDINA)

PARIS Saint-Germain (PSG) sukses kembali ke puncak klasemen Ligue 1 setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Nice di Stadion Allianz Riviera, Minggu (22/3) dini hari WIB.

Empat gol kemenangan Les Parisiens masing-masing dilesakkan oleh Nuno Mendes, Desire Doue, Dro Fernandez, dan Warren Zaire-Emery.

Kemenangan ini membawa PSG mengoleksi 60 poin dari 26 pertandingan, unggul tipis satu angka dari Lens yang membayangi di posisi kedua. Sementara itu, Nice tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 27 poin.

Jalannya Pertandingan

PSG tampil dominan sejak awal laga. Khvicha Kvaratskhelia sempat menebar ancaman lewat dua peluang emas, namun upayanya masih bisa digagalkan kiper Nice, Yehvann Diouf, serta barisan pertahanan lawan.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-42. Berawal dari pelanggaran handsball gelandang Nice, Morgan Sanson, di kotak terlarang, wasit langsung menunjuk titik putih. Nuno Mendes yang maju sebagai algojo sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna, membawa PSG unggul 1-0 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, PSG tidak mengendurkan serangan. Baru empat menit laga berjalan (49'), Desire Doue berhasil menggandakan keunggulan tim tamu setelah memaksimalkan umpan matang dari Nuno Mendes.

Dominasi di Menit Akhir

Nasib buruk menimpa Nice pada menit ke-61 setelah Youssouf Ndayishimiye diganjar kartu merah langsung oleh wasit. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan betul oleh skuad asuhan PSG untuk mengurung pertahanan tuan rumah.

Hasilnya, Dro Fernandez menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-81. Pesta gol PSG akhirnya ditutup oleh aksi Warren Zaire-Emery pada menit ke-85, sekaligus mengunci kemenangan meyakinkan 4-0 untuk tim tamu. (Ant/Z-1)