Nice vs PSG, Menang Telak, Le Parisien Kembali ke Puncak Klasemen Ligue 1

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PARIS Saint-Germain (PSG) sukses kembali ke puncak klasemen Ligue 1 setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Nice di Stadion Allianz Riviera, Minggu (22/3) dini hari WIB.
Empat gol kemenangan Les Parisiens masing-masing dilesakkan oleh Nuno Mendes, Desire Doue, Dro Fernandez, dan Warren Zaire-Emery.
Kemenangan ini membawa PSG mengoleksi 60 poin dari 26 pertandingan, unggul tipis satu angka dari Lens yang membayangi di posisi kedua. Sementara itu, Nice tertahan di peringkat ke-15 dengan raihan 27 poin.
PSG tampil dominan sejak awal laga. Khvicha Kvaratskhelia sempat menebar ancaman lewat dua peluang emas, namun upayanya masih bisa digagalkan kiper Nice, Yehvann Diouf, serta barisan pertahanan lawan.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-42. Berawal dari pelanggaran handsball gelandang Nice, Morgan Sanson, di kotak terlarang, wasit langsung menunjuk titik putih. Nuno Mendes yang maju sebagai algojo sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna, membawa PSG unggul 1-0 hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, PSG tidak mengendurkan serangan. Baru empat menit laga berjalan (49'), Desire Doue berhasil menggandakan keunggulan tim tamu setelah memaksimalkan umpan matang dari Nuno Mendes.
Nasib buruk menimpa Nice pada menit ke-61 setelah Youssouf Ndayishimiye diganjar kartu merah langsung oleh wasit. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan betul oleh skuad asuhan PSG untuk mengurung pertahanan tuan rumah.
Hasilnya, Dro Fernandez menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-81. Pesta gol PSG akhirnya ditutup oleh aksi Warren Zaire-Emery pada menit ke-85, sekaligus mengunci kemenangan meyakinkan 4-0 untuk tim tamu. (Ant/Z-1)
Simak preview laga Ligue 1 antara Nice vs PSG di Allianz Riviera. Analisis taktik, head to head, dan prediksi susunan pemain tersedia di sini.
Simak preview Nice vs Rennes di Ligue 1 2026. Analisis kekuatan, H2H, prediksi skor, dan susunan pemain. Akankah Nice bangkit di Allianz Riviera?
Simak preview lengkap Lorient vs Nice di perempat final Coupe de France 2026. Analisis taktik, statistik kunci, dan prediksi susunan pemain ada di sini.
Hasil imbang ini membuat Nice berada di peringkat 14 klasemen Ligue 1 dengan raihan 24 poin sementara Lorient di peringkat sembilan.
Nice menghadapi laga berat saat menjamu Lorient di Stadion Allianz Riviera.
PSG melaju ke perempat final Liga Champions setelah membungkam Chelsea 3-0 di Stamford Bridge. Kvaratskhelia, Barcola, dan Mayulu jadi bintang kemenangan.
Chelsea menjamu PSG di leg kedua 16 besar Liga Champions 2026. Mampukah The Blues mengejar defisit 3 gol setelah kalah 5-2 di Paris? Cek prediksinya.
Insiden tersebut terjadi pada masa tambahan waktu babak kedua saat Chelsea sedang tertinggal 2-4 dan berupaya mengejar defisit gol dari PSG di laga leg pertama 16 besar Liga Champions.
Kehilangan Reece James menjadi pukulan telak bagi Chelsea, mengingat perannya yang vital di lini pertahanan sekaligus sebagai pemimpin di lapangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved