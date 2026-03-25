Retaknya Hubungan dengan Arne Slot Jadi Pemicu Moh Salah Cabut dari Liverpool?

Pemain Liverpool Mohamed Salah(Paul ELLIS / AFP)

LIVERPOOL akan kehilangan salah satu talenta terbaiknya. Mohamed Salah, sosok yang dijuluki 'Egyptian King', dipastikan akan menyudahi masa baktinya yang gemilang bersama Liverpool di akhir musim ini. Perpisahan yang emosional ini menandai berakhirnya dominasi sang penyerang yang telah mengabdi selama delapan tahun di Merseyside.

Sejak mendarat dari AS Roma pada 2017, Salah telah bertransformasi menjadi mesin gol yang tak terhentikan. Dengan koleksi 255 gol, ia hanya kalah dari legenda Ian Rush dan Roger Hunt dalam buku sejarah klub. Namun, drama di balik layar musim ini mempercepat langkah sang bintang menuju pintu keluar Anfield.

Retaknya Hubungan dengan Arne Slot

Meski musim lalu sempat memperpanjang kontrak hingga 2027, ketegangan mulai muncul di bawah kendali manajer baru, Arne Slot. Benih keretakan terendus sejak Oktober lalu saat Salah dicadangkan dalam laga kontra Eintracht Frankfurt. Puncaknya terjadi di Elland Road pada Desember, di mana Salah secara terbuka mengungkapkan rasa frustrasinya di mixed zone. ia mengeklaim bahwa hubungannya dengan Slot telah retak dan ada seseorang di klub yang menginginkannya pergi.

Baca juga : Firasat Mohamed Salah saat Membandingkan Liverpool di Puncak Klasemen Musim Ini dengan Sebelumnya

Salah meyakini statusnya sebagai pemain bintang seharusnya menjamin posisi starter. Namun, dengan kebijakan rotasi Slot serta kehadiran amunisi baru senilai £450 juta seperti Florian Wirtz dan Alexander Isak, peran Salah mulai terpinggirkan.

Perpisahan yang Terhormat

Melalui unggahan di media sosialnya, Salah menyebut fase ini sebagai "bagian pertama dari perpisahan saya". Ia memilih untuk mengumumkan kepergiannya lebih awal sebagai bentuk penghormatan kepada para pendukung setia The Reds.

Mengenai masa depannya, sang agen, Ramy Abbas, masih menutup rapat informasi. "Kami tidak tahu di mana Mohamed akan bermain musim depan. Ini juga berarti tidak ada orang lain yang tahu," tegas Abbas.

Baca juga : Liverpool Melaju di Piala FA, Arne Slot Puji Kedisiplinan Mohamed Salah

Salah mengakui betapa besarnya pengaruh Liverpool dalam kehidupan pribadinya. "Saya tidak pernah membayangkan betapa dalamnya klub ini, kota ini, dan orang-orang ini menjadi bagian dari hidup saya," ungkap Salah pada Selasa (24/3) waktu setempat.

Kini, fokus Salah tertuju pada 15 pertandingan tersisa untuk memberikan kado perpisahan manis berupa trofi Liga Champions atau FA Cup. Anfield dipastikan akan bergemuruh memberikan penghormatan terakhir bagi pemain yang pernah berjanji pada 2017 silam: "Saya akan memberikan 100% dan memberikan segalanya untuk klub. Saya senang berada di sini dan saya sangat ingin memenangkan sesuatu untuk klub ini."

