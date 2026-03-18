Arne Slot Sebut Alexander Isak Bakal Segera Merumput Bersama Liverpool

Alexander Isak(dok.Liverpool)

PELATIH Liverpool Arne Slot mengungkapkan bahwa Alexander Isak semakin dekat untuk kembali bermain setelah sang penyerang sudah berlatih pascacedera.

Kendati demikian, Isak masih belum tersedia untuk dua laga Liverpool sebelum jeda internasional Maret 2026, yaitu saat menjamu Galatasaray pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Kamis (19/3) dini hari WIB di Stadion Anfield dan saat menghadapi laga tandang versus Brighton & Hove Albion, Sabtu (21/3).

“Selama belum berlatih bersama tim, anda belum siap untuk bermain,” ungkap Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Rabu.

Isak menderita cedera parah pada akhir tahun lalu sesaat setelah ia mencetak gol keduanya untuk The Reds dalam kemenangan 2-1 melawan Tottenham Hotspur di Stadion Tottenham Hotpurs.

Cedera ini telah membuat striker asal Swedia itu melewatkan 20 pertandingan bersama Liverpool di semua kompetisi.

"Jika anda selama berbulan-bulan hanya menjalani sesi individu, merupakan langkah besar ketika berlatih bersama tim. Saat anda berlatih bersama tim itu juga merupakan langkah besar untuk bermain pada intensitas liga atau intensitas Liga Champions,” tutur Slot.

Dalam kesempatan yang sama, juru taktik berkebangsaan Belanda itu juga memberikan kabar terbaru soal ketersediaan Ibrahima Konate menjelang laga leg kedua kontra Galatasaray.

Konate tampil untuk leg pertama pekan lalu saat Liverpool kalah 0-1 di Istanbul, Turki, tetapi ia tak diturunkan Slot saat The Reds ditahan imbang 1-1 melawan Tottenham.

Kini, bek tengah asal Prancis tersebut kembali tersedia untuk Liverpool pada leg kedua nanti. “Ya, saat ini dia (siap bermain). Jadi, dia siap untuk menjadi starter dan semoga bisa menyelesaikan 90 menit atau, jika diperlukan, bahkan lebih lama. Namun kami harus terus memantau situasinya," kata Slot.

Sementara itu, Joe Gomez, yang menggantikan Konate melawan Tottenham Hotspur, tidak dapat mengikuti sesi latihan sehari sebelum pertandingan melawan Galatasaray. (Ant/P-3)