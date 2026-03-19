Galatasaray Tumbang di Anfield, Okan Buruk Sesalkan Cedera Victor Osimhen

Penyerang Galatasaray Victor Osimhen mendapatkan perawatan medis di laga leg kedua 16 besar Liga Champions kontra Liverpool.(AFP/Paul ELLIS)

LANGKAH Galatasaray di Liga Champions harus terhenti secara menyakitkan di Stadion Anfield. Bertandang ke markas Liverpool dalam laga leg kedua babak 16 besar, Kamis (19/3) dini hari WIB, raksasa Turki tersebut takluk dengan skor telak 0-4. Kekalahan ini memastikan agregat berbalik menjadi 1-4 untuk keunggulan The Reds.

Pelatih Galatasaray, Okan Buruk, mengungkapkan bahwa faktor utama di balik keruntuhan timnya adalah kondisi fisik sang penyerang andalan, Victor Osimhen.

Pemain asal Nigeria tersebut mengalami cedera lengan di babak pertama yang secara signifikan mengubah dinamika permainan.

Baca juga : Liverpool vs Galatasaray: Menang 4-0, The Reds Melaju ke Perempat Final Liga Champions

Kehilangan Kekuatan di Babak Kedua

Galatasaray sebenarnya tampil cukup menjanjikan di paruh pertama dengan memberikan tekanan tinggi kepada lini pertahanan tuan rumah. Namun, situasi berubah drastis setelah Osimhen terpaksa ditarik keluar dan digantikan oleh Leroy Sane di awal babak kedua.

"Titik puncaknya, secara psikologis, adalah cedera (Victor) Osimhen. Dia terlalu memikirkan lengannya. Dia tidak dalam kondisi 100%. Di awal pertandingan, kami adalah tim yang menerapkan pressing," jelas Buruk sebagaimana dikutip dari laman resmi UEFA.

Absennya daya gedor Osimhen membuat Liverpool lebih leluasa mendominasi permainan.

Baca juga : Liverpool vs Galatasaray, Arne Slot Minta Timnya Bermain Lepas

Setelah tertinggal satu gol melalui aksi Dominik Szoboszlai di babak pertama, gawang Galatasaray kembali bobol tiga kali pada paruh kedua. Hugo Ekitike, Ryan Gravenberch, dan Mohamed Salah masing-masing menyumbangkan gol yang memastikan kemenangan meyakinkan bagi skuad asuhan Arne Slot.

Badai Cedera Bertambah

Penderitaan Galatasaray tidak berhenti pada Osimhen. Noa Lang, yang baru masuk di babak kedua menggantikan Sacha Boey, juga harus meninggalkan lapangan lebih cepat karena cedera.

Lang terpaksa digantikan oleh Mauro Icardi pada menit ke-81 dan langsung dilarikan ke fasilitas medis.

"Dia sudah dibawa ke rumah sakit. Jika operasi diperlukan, keputusan akan segera diambil," terang Buruk mengenai kondisi Noa Lang.

Kekalahan ini terasa sangat menyesakkan bagi tim tamu, mengingat mereka bermodalkan kemenangan 1-0 pada leg pertama. Namun, keunggulan tipis tersebut tidak berarti apa-apa di hadapan performa klinis Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri.

"Saya ingin mengucapkan selamat kepada Liverpool atas kemenangan mereka, tetapi kami tidak mampu mencapai apa yang kami inginkan," tutup Buruk dengan nada kecewa. (Ant/Z-1)