Brighton and Hove Albion vs Liverpool, Dua Gol Danny Welbeck Benamkan The Reds di Stadion Amex

Penyerang Brighton and Hove Albion Danny Welbeck melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Liverpool di laga Liga Primer Inggris.(AFP/Glyn KIRK)

DANNY Welbeck tampil menjadi bintang saat Brighton and Hove Albion membungkam Liverpool 2-1 dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris di Stadion Amex, Sabtu (21/3). Kemenangan ini sekaligus menjadi pukulan telak bagi ambisi The Reds untuk menembus posisi lima besar klasemen.

Dominasi Danny Welbeck dan Rekor Pribadi

Striker veteran Danny Welbeck membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-14 sebelum mencetak gol keduanya di menit ke-56.

Tambahan dua gol ini mengukuhkan posisi Welbeck sebagai pemain Inggris tersubur di Liga Primer Inggris musim ini dengan koleksi 12 gol, melampaui capaian Dominic Calvert-Lewin.

Pelatih Brighton, Fabian Hürzeler, memuji kepemimpinan Welbeck di laga kontra Liverpool.

"Bahkan yang lebih penting bagi tim adalah bagaimana dia berfungsi sebagai penghubung," ujar Hürzeler.

Ia juga menilai Welbeck layak dipertimbangkan masuk ke skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026 berkat performa konsistennya.

Liverpool Terpukul Badai Cedera

Kekalahan ke-10 Liverpool musim ini tidak lepas dari kondisi skuad yang pincang.

Manajer Arne Slot harus kehilangan Mohamed Salah dan Alisson Becker sesaat sebelum laga dimulai. Kondisi diperparah dengan ditariknya Hugo Ekitike pada menit ke-8 akibat cedera.

Meski Milos Kerkez sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-30 memanfaatkan kesalahan lini belakang Brighton, Liverpool gagal menjaga momentum.

Penampilan perdana kiper Giorgi Mamardashvili yang menggantikan Alisson juga menjadi sorotan; meski melakukan beberapa penyelamatan krusial, ia tampak kesulitan dalam koordinasi permainan (build-up).

Catatan Sejarah Virgil Van Dijk

Di tengah hasil minor tersebut, kapten Liverpool Virgil van Dijk mencatatkan sejarah baru. Laga ini merupakan penampilannya yang ke-265 untuk Liverpool di Premier League, yang seluruhnya dilakoni sebagai pemain inti (starter).

Van Dijk kini memegang rekor penampilan terbanyak bagi pemain nonkiper (outfield player) di satu klub tanpa pernah sekalipun masuk sebagai pemain pengganti.

Evaluasi Arne Slot

Usai laga, Arne Slot mengakui timnya gagal mempertahankan level permainan setelah kemenangan impresif atas Galatasaray di Liga Champions tengah pekan lalu.

"Ini tidak cukup baik. Seperti yang terjadi berkali-kali musim ini, setelah kami memainkan pertandingan yang bagus, kami tidak bisa membawa level itu lagi," ungkap Slot.

Terkait cedera Ekitike, Slot memberikan kabar positif bahwa sang striker hanya mengalami memar otot (dead leg) dan diperkirakan akan segera pulih. (Z-1)