Tottenham Hotspur Dekati Roberto De Zerbi Setelah Pecat Igor Tudor

Kandidat pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi(AFP/BEN STANSALL )

MANAJEMEN Tottenham Hotspur bergerak cepat mencari nakhoda baru setelah resmi berpisah dengan Igor Tudor. Mantan pelatih Brighton and Hove Albion, Roberto De Zerbi, kini muncul sebagai target utama untuk mengisi kursi pelatih permanen di Stadion Tottenham Hotspur.

Igor Tudor meninggalkan jabatannya melalui kesepakatan bersama setelah hanya 44 hari bertugas. Keputusan untuk berpisah sebenarnya telah bulat diambil manajemen menyusul kekalahan telak 0-3 dari Nottingham Forest, pekan lalu. Namun, klub memilih menunda pengumuman resmi demi memberikan waktu bagi pelatih asal Kroasia tersebut untuk berduka atas kepergian ayahnya.

Hasil minor tersebut membuat posisi The Lilywhites kian terpojok. Saat ini, Spurs hanya terpaut satu poin dari zona degradasi Liga Primer Inggris, sebuah situasi kritis yang memaksa CEO Vinai Venkatesham dan Direktur Olahraga Johan Lange bekerja ekstra keras menemukan pengganti yang tepat.

Baca juga : Hanya Enam Pekan, Igor Tudor Dipecat Tottenham Hotspur

Laporan dari BBC Sport menyebutkan bahwa De Zerbi, yang saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Marseille, awal musim ini, menunjukkan ketertarikan untuk melatih Spurs.

Namun, pelatih asal Italia tersebut dikabarkan lebih memilih menunggu hingga akhir musim untuk memastikan status Spurs tetap bertahan di Liga Primer Inggris sebelum memberikan komitmen penuh.

Di tengah upaya pengejaran De Zerbi, muncul nama Sean Dyche sebagai opsi jangka pendek. Dyche dinilai memiliki rekam jejak mumpuni dalam menyelamatkan tim dari jurang degradasi.

Baca juga : Tottenham Hotspur Tunjuk Igor Tudor Sebagai Pelatih Interim

Kendati demikian, negosiasi potensi tersandung durasi kontrak, mengingat Dyche kabarnya menginginkan kontrak minimal 18 bulan.

Kandidat lain yang turut mencuat adalah mantan pelatih Monaco, Adi Hutter. Sementara itu, opsi pelatih interim hingga akhir musim juga terbuka lebar dengan munculnya nama-nama yang memiliki kedekatan historis dengan klub, seperti Ryan Mason, Harry Redknapp, Tim Sherwood, hingga pemain senior Ben Davies.

Nama Mauricio Pochettino tetap menjadi favorit di kalangan suporter. Namun, kembalinya pelatih asal Argentina tersebut dalam waktu dekat terbilang sulit terwujud karena komitmennya bersama timnas Amerika Serikat (AS) menjelang Piala Dunia 2026.

Kini, keputusan ada di tangan manajemen Spurs; apakah mereka akan kembali menekan De Zerbi untuk segera bergabung atau menunjuk pelatih interim demi mengamankan posisi di kasta tertinggi sepak bola Inggris. (bbc/Z-1)