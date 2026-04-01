Profil Roberto De Zerbi: Arsitek De Zerbi-ball yang Kini Menukangi Tottenham Hotspur

Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
TOTTENHAM Hotspur resmi memulai era baru di tahun 2026 dengan menunjuk Roberto De Zerbi sebagai manajer anyar mereka. Penunjukan ini disambut antusias oleh para penggemar The Lilywhites yang merindukan sepak bola menyerang dan atraktif di Tottenham Hotspur Stadium, London.
Lahir di Brescia, Italia, pada 6 Juni 1979, De Zerbi adalah mantan pemain sepak bola yang berposisi sebagai gelandang serang. Namun, namanya justru meroket di kancah dunia saat ia beralih profesi menjadi pelatih. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir taktik paling inovatif di sepak bola modern saat ini.
Satu hal yang membuat De Zerbi begitu spesial adalah identitas permainannya yang sangat kuat, yang sering dijuluki media sebagai "De Zerbi-ball". Berikut adalah pilar utama taktiknya:
Sebelum mendarat di London Utara, De Zerbi telah mengasah kemampuannya di berbagai liga top Eropa:
|Klub
|Durasi
|Gaya Utama
|Sassuolo
|2018-2021
|Positional Play
|Brighton
|2022-2024
|Attacking/Build-up
|Tottenham
|2026-Sekarang
|High Pressing/Fluid
Kedatangan Roberto De Zerbi ke Tottenham Hotspur menandai ambisi besar klub untuk meninggalkan gaya bermain pragmatis. Dengan skuad yang memiliki kecepatan di lini depan, "De Zerbi-ball" diprediksi akan membuat Tottenham menjadi salah satu tim paling menghibur untuk ditonton di musim 2026/2027.
Bagaimana pendapat Anda, apakah De Zerbi mampu membawa trofi pertama bagi Tottenham setelah sekian lama?
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Penunjukan Roberto De Zerbi ini diharapkan mampu mendongkrak posisi Tottenham Hotspur di klasemen Liga Primer Inggris hingga akhir musim.
Roberto De Zerbi, yang saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Marseille, awal musim ini, menunjukkan ketertarikan untuk melatih Tottenham Hotspur.
Manajemen Tottenham Hotspur menyatakan telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kerja sama lebih awal dengan igor Tudor.
Drama di Tottenham Hotspur Stadium! Spurs menelan kekalahan kandang memilukan 3-0 dari Nottingham Forest.
Preview krusial Tottenham vs Nottingham Forest di Liga Inggris 2026. Analisis kondisi tim, prediksi pemain, dan head-to-head dalam duel zona degradasi.
Marseille meyakini bahwa sosok Habib Beye adalah figur yang tepat untuk membangkitkan mentalitas skuad yang sempat goyah.
Tottenham Hotspur bergerak cepat mendekati Roberto De Zerbi setelah memecat Thomas Frank. Simak analisis peluang sang pelatih kembali ke Liga Primer Inggris.
Selama hampir dua tahun masa kepemimpinannya di Marseille, Roberto De Zerbi telah memimpin tim dalam 69 pertandingan di berbagai kompetisi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved