Tottenham Hotspur Resmi Tunjuk Roberto De Zerbi sebagai Pelatih Baru

Pelatih baru Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi(AFP/Glyn KIRK)

TOTTENHAM Hotspur resmi menunjuk pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, sebagai nakhoda baru tim dengan kontrak jangka panjang. Penunjukan ini diharapkan mampu mendongkrak posisi Spurs di klasemen Liga Primer Inggris hingga akhir musim.

Dalam pernyataan resmi, Selasa (31/3) waktu setempat, De Zerbi mengaku antusias dengan tantangan baru di London Utara.

“Saya sangat senang bergabung dengan klub sepak bola yang fantastis ini. Saya di sini karena saya percaya pada ambisi itu dan telah menandatangani kontrak jangka panjang untuk memberikan segalanya,” ungkapnya melalui laman resmi Spurs.

Baca juga : Tottenham Hotspur Dekati Roberto De Zerbi Setelah Pecat Igor Tudor

Fokus Jangka Pendek

Target utama De Zerbi saat ini adalah memperbaiki performa tim di sisa musim. Ia menegaskan akan segera bekerja bersama para pemain di lapangan latihan untuk memastikan peningkatan performa hingga pertandingan terakhir.

Direktur Olahraga Tottenham, Johan Lange, mengungkapkan bahwa De Zerbi merupakan incaran utama klub sejak awal.

Lange memuji pelatih berusia 46 tahun itu sebagai pelatih inovatif dengan pendekatan permainan progresif dan pengalaman mumpuni di level tertinggi Premier League.

Rekam Jejak Prestasi

Sebelum mendarat di Spurs, De Zerbi memiliki portofolio yang mengesankan di berbagai liga top Eropa:

Sassuolo (2018): Mulai dikenal luas berkat gaya permainan menyerang dan penguasaan bola yang dominan.

Shakhtar Donetsk (2021): Mempersembahkan gelar Ukrainian Super Cup dan membawa tim ke fase grup Liga Champions.

Brighton and Hove Albion (2022): Mencetak sejarah dengan membawa klub finis di posisi tertinggi Liga Primer Inggris sekaligus mengamankan tiket kompetisi Eropa untuk pertama kalinya.

Olympique de Marseille (2024/2025): Membawa tim menjadi runner-up Ligue 1 dan mengamankan tiket Liga Champions.

De Zerbi dijadwalkan akan melakoni debutnya di pinggir lapangan saat Tottenham Hotspur menjamu Sunderland dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris, 12 April mendatang. (Ant/Z-1)