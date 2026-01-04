Tottenham Hotspur Resmi Tunjuk Roberto De Zerbi sebagai Pelatih Baru

"Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan," tulis filsuf Baruch Spinoza.
TOTTENHAM Hotspur resmi menunjuk pelatih asal Italia, Roberto De Zerbi, sebagai nakhoda baru tim dengan kontrak jangka panjang. Penunjukan ini diharapkan mampu mendongkrak posisi Spurs di klasemen Liga Primer Inggris hingga akhir musim.
Dalam pernyataan resmi, Selasa (31/3) waktu setempat, De Zerbi mengaku antusias dengan tantangan baru di London Utara.
“Saya sangat senang bergabung dengan klub sepak bola yang fantastis ini. Saya di sini karena saya percaya pada ambisi itu dan telah menandatangani kontrak jangka panjang untuk memberikan segalanya,” ungkapnya melalui laman resmi Spurs.
Target utama De Zerbi saat ini adalah memperbaiki performa tim di sisa musim. Ia menegaskan akan segera bekerja bersama para pemain di lapangan latihan untuk memastikan peningkatan performa hingga pertandingan terakhir.
Direktur Olahraga Tottenham, Johan Lange, mengungkapkan bahwa De Zerbi merupakan incaran utama klub sejak awal.
Lange memuji pelatih berusia 46 tahun itu sebagai pelatih inovatif dengan pendekatan permainan progresif dan pengalaman mumpuni di level tertinggi Premier League.
Sebelum mendarat di Spurs, De Zerbi memiliki portofolio yang mengesankan di berbagai liga top Eropa:
De Zerbi dijadwalkan akan melakoni debutnya di pinggir lapangan saat Tottenham Hotspur menjamu Sunderland dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris, 12 April mendatang. (Ant/Z-1)
