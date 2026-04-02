Momen Perpisahan Salah Jadi Bahan Bakar Liverpool, Slot: Dia Tetap Legenda!

Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
ARNE Slot berharap perpisahan Mohamed Salah di akhir musim menjadi pemantik semangat Liverpool untuk menutup musim dengan prestasi maksimal.
Pelatih Liverpool itu menyebut Salah sebagai legenda Anfield setelah sang penyerang memastikan akan hengkang pada pengujung musim.
Selama sembilan tahun membela The Reds, winger asal Mesir tersebut telah mengukir 255 gol dan menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam era modern Liverpool.
Hubungan Slot dan Salah memang sempat memanas pada Desember lalu, saat sang pemain dicadangkan dalam tiga laga beruntun. Namun, setelah kembali dari Piala Afrika pada Januari, Salah kembali menegaskan statusnya sebagai pilar utama tim.
Di tengah persaingan ketat menuju zona Liga Champions, Liverpool masih menyimpan asa di dua ajang lain. Mereka akan menghadapi Manchester City di perempat final Piala FA, lalu menantang Paris Saint-Germain di babak delapan besar Liga Champions. Dalam fase krusial ini, kontribusi Salah dipandang sangat vital.
Slot yakin komitmen pemain berusia 33 tahun itu tidak akan surut hingga laga terakhirnya bersama Liverpool.
“Semoga dia bisa membuat warisannya semakin istimewa dalam beberapa pekan dan bulan ke depan ketika kami masih bermain untuk sesuatu yang spesial, tetapi dia akan selalu meninggalkan klub ini sebagai seorang legenda,” kata Slot, dikutip dari AFP, Kamis (2/4).
Pelatih asal Belanda itu juga menyanjung profesionalisme Salah, meski masa depannya sudah dipastikan berada di luar Anfield.
“Menunjukkan rasa lapar itu setiap tiga hari, profesionalisme, komitmen terhadap klub, terhadap tim, keinginan untuk mencetak gol lagi, selalu ingin bermain, itulah yang paling menonjol bagi saya,” ujarnya.
Di luar kabar soal Salah, Slot juga mendapat suntikan positif di lini serang dengan kembalinya Alexander Isak.
Penyerang asal Swedia yang direkrut dengan nilai fantastis 125 juta pound sterling itu sempat menepi selama tiga bulan akibat patah kaki. Kini, Isak sudah kembali ke sesi latihan dan siap menambah opsi Liverpool di tengah jadwal padat akhir musim.
“Saya pikir Alex berada dalam kondisi yang sangat baik karena Swedia lolos ke Piala Dunia kemarin malam dan selain itu dia akan kembali berlatih bersama tim untuk pertama kalinya besok,” ujar Slot.
Menurut Slot, kehadiran Isak akan memberi dimensi baru bagi permainan Liverpool.
“Tentu ini baru sesi pertamanya setelah tiga atau empat bulan bersama tim, tetapi menyenangkan memilikinya kembali karena kami semua tahu siapa yang kami datangkan dan kami merekrut seorang penyerang luar biasa,” pungkasnya. (Z-10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved