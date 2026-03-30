Daniel Sturridge Sapa Penggemar di Jakarta, Resmi Jadi Karakter Hero EA SPORTS FC Mobile

Headline
MANTAN penyerang Liverpool dan Timnas Inggris, Daniel Sturridge, resmi diperkenalkan sebagai item Hero spesial dalam gim EA SPORTS FC Mobile. Kehadiran sosok ikonik tersebut disambut antusias oleh para penggemar dalam acara bertajuk EA x LFC 2026 Jakarta yang digelar di Official Store Liverpool FC, Pondok Indah Mall 2, Minggu (29/3).
Dalam kunjungannya, Sturridge mengungkapkan kegembiraannya dapat berinteraksi langsung dengan komunitas sepak bola di Indonesia.
Selain mempromosikan konten terbaru dalam gim, pemain kelahiran 1 September 1989 ini mengaku memiliki beberapa agenda lain selama berada di Jakarta.
“Saya hadir ke sini ada beberapa agenda, termasuk melihat pemain muda berbakat Indonesia serta kegiatan bersama EA SPORTS FC Mobile,” ujar Sturridge.
Pemain yang membawa Liverpool meraih kejayaan di kancah Eropa ini juga mengaku terpukau dengan representasi dirinya dalam format digital. Ia bahkan berencana mengajak keluarganya untuk mencoba memainkan karakternya di dalam gim tersebut.
“Saya menyukai EA SPORTS FC Mobile, dengan basis penggemar yang besar dan kontennya. Senang sekali bisa berada di dalam gim ini dengan karakter yang bagus,” katanya.
Selama acara berlangsung, Sturridge terlibat dalam berbagai aktivitas interaktif, mulai dari menjajal langsung item Hero miliknya hingga melayani sesi foto dan tanda tangan bagi para penggemar yang hadir.
Kehangatan sambutan publik Jakarta membuat Sturridge merasa berkesan dan berjanji untuk kembali berkunjung di masa depan.
“Saya sangat senang hadir di Indonesia, khususnya Jakarta. Saya berjanji akan kembali lagi ke sini,” pungkas Sturridge.
Karakter spesial Sturridge ini dapat diperoleh secara gratis oleh para pemain EA SPORTS FC Mobile hingga 12 April 2026 mendatang. (Ant/Z-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved