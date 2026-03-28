Inggris vs Uruguay: Gol Ben White Ternoda Penalti Federico Valverde di Menit Akhir

PERSIAPAN tim nasional Inggris menuju Piala Dunia 2026 dimulai dengan hasil yang cukup membuat frustrasi. Menghadapi Uruguay dalam laga uji coba di Stadion Wembley, skuad asuhan Thomas Tuchel harus puas berbagi angka 1-1 setelah kemenangan yang sudah di depan mata sirna lewat titik putih di masa injury time.
Hasil ini sekaligus mengakhiri catatan impresif Three Lions yang sebelumnya berhasil menyapu bersih tujuh pertandingan dengan kemenangan tanpa kebobolan (clean sheet).
Dengan mengistirahatkan sejumlah pemain pilar, Thomas Tuchel menurunkan susunan pemain yang bisa disebut sebagai 'eksperimental'. Kurangnya kohesi antarpemain terlihat jelas di awal laga, di mana Inggris kesulitan menembus lini pertahanan Uruguay.
Meski menguasai tempo permainan sebelum turun minum, peluang terbaik Inggris hanya datang dari upaya lemah Dominic Solanke. Tendangan tersebut dengan mudah diamankan oleh kiper Uruguay, Fernando Muslera, tanpa memberikan ancaman berarti.
Babak kedua sempat diwarnai ketegangan saat Phil Foden dilanggar keras Ronald Araujo. Tekel setinggi pergelangan kaki tersebut membuat Foden mengerang kesakitan dan memicu kekhawatiran besar mengingat Piala Dunia tinggal hitungan bulan. Beruntung, bintang Manchester City itu bisa bangkit meski tak lama kemudian digantikan oleh Cole Palmer demi tindakan pencegahan.
Masuknya Palmer membawa angin segar. Pada menit ke-70, ia mengirimkan umpan silang akurat yang menyasar Dominic Calvert-Lewin di depan gawang. Namun, penyerang asal klub Leeds tersebut gagal memanfaatkannya setelah sundulannya justru melenceng tipis.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-78. Berawal dari sepak pojok Cole Palmer yang menciptakan kemelut, Ben White, yang menjalani laga pertamanya untuk Inggris dalam empat tahun terakhir, berhasil menyambar bola di garis gawang. Gol tersebut sempat membawa Wembley bergemuruh.
Laga ini juga diwarnai kejadian ganjil saat Manuel Ugarte menerima kartu kuning kedua namun tidak diusir keluar lapangan, setelah kartu tersebut tampaknya dibatalkan wasit.
Petaka bagi Inggris datang di menit-menit akhir pertandingan. Ben White, yang sebelumnya menjadi pahlawan, dianggap melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Bintang Real Madrid, Federico Valverde, yang maju sebagai eksekutor, dengan tenang mengarahkan bola ke pojok bawah gawang.
Gol tersebut merupakan satu-satunya tembakan tepat sasaran (shot on target) milik Uruguay sepanjang laga, sekaligus menjadi gol pertama yang bersarang di gawang Inggris sejak Juni lalu. Skor imbang 1-1 menjadi hasil akhir yang menutup malam di Wembley. (Flash Score/Z-2)
