Preview Argentina vs Mauritania: Ujian Kedalaman Skuad Scaloni Menuju 2026

Ilustrasi(MI/AI)

TIM nasional Argentina akan menjamu Mauritania dalam laga persahabatan internasional yang akan berlangsung di Stadion ikonik La Bombonera, Jumat (27/3/2026) waktu setempat atau Sabtu pagi WIB. Laga ini menjadi krusial bagi pelatih Lionel Scaloni untuk mematangkan kerangka tim sebelum berangkat ke Amerika Utara guna mempertahankan gelar juara dunia.

Awalnya, Argentina dijadwalkan menghadapi Spanyol dalam ajang Finalissima di Qatar. Namun, akibat situasi geopolitik di Timur Tengah dan kegagalan kesepakatan lokasi alternatif, laga tersebut dibatalkan. Sebagai gantinya, Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) memilih Mauritania dan Zambia sebagai lawan uji coba di rumah sendiri.

Eksperimen di Tengah Badai Cedera

Lionel Scaloni menghadapi tantangan besar dalam menyusun daftar pemain. Sejumlah pilar utama dipastikan absen karena cedera, termasuk Lautaro Martinez (Inter Milan), Giovani Lo Celso, dan Juan Foyth. Teranyar, Gonzalo Montiel dan Leonardo Balerdi juga harus menarik diri dari skuad karena masalah fisik.

Kondisi ini membuka pintu bagi talenta muda untuk unjuk gigi. Nama-nama seperti Franco Mastantuono yang kini berseragam Real Madrid dan Joaquin Panichelli diprediksi akan mendapatkan menit bermain. Scaloni ingin melihat sejauh mana kedalaman skuadnya jika para pemain inti berhalangan di turnamen resmi nanti.

The Last Dance Lionel Messi di La Bombonera

Bagi publik Buenos Aires, laga ini lebih dari sekadar uji coba. Ini bisa menjadi salah satu kesempatan terakhir melihat Lionel Messi mengenakan seragam kebesaran Albiceleste di tanah airnya. Kapten berusia 38 tahun tersebut tetap masuk dalam daftar panggil dan diperkirakan akan memimpin lini serang sejak menit awal.

Messi, yang baru saja mencatatkan rekor 900 gol sepanjang kariernya, diharapkan mampu memberikan hiburan sekaligus menjaga ritme kompetitif tim. Mengingat lawan yang dihadapi berada di peringkat 115 FIFA, laga ini diprediksi akan didominasi sepenuhnya oleh tuan rumah.

Statistik Kunci dan Head-to-Head

Ini merupakan pertemuan perdana antara Argentina dan Mauritania di level senior. Berikut adalah beberapa data menarik menjelang pertandingan:

Aspek Argentina Mauritania Peringkat FIFA 2 115 Performa 5 Laga Terakhir M-K-M-M-M M-S-S-K-S Pemain Kunci Lionel Messi Amar Sidi Bouna

Prediksi Susunan Pemain

Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez, Nico Gonzalez.

Mauritania (4-4-2): Babacar Diop; Ibrahima Keita, Lamine Ba, Nouh Mohamed El Abd, Aly Abeid; Sidi Bouna Amar, Abdallahi Mahmoud, Guessoma Fofana, Aboubakary Koita; Mamadou Diallo, Idrissa Thiam.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

1. Mengapa Argentina tidak melawan tim besar Eropa?

Laga melawan Spanyol (Finalissima) dibatalkan karena masalah lokasi di Qatar dan regulasi FIFA yang membatasi perjalanan antar-benua dalam satu jendela internasional. 2. Di mana pertandingan ini berlangsung?

Di Stadion La Bombonera, Buenos Aires, karena Stadion Monumental sedang digunakan untuk konser musik. 3. Apakah Lionel Messi akan bermain?

Ya, Messi telah dikonfirmasi masuk dalam skuad dan kemungkinan besar akan tampil sebagai starter.



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.