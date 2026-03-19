Lionel Messi Cetak 900 Gol: Rekor Fantastis di Inter Miami dan Sejarah Sepak Bola

Penyerang Inter Miami Lionel Messi.(AFP/LEONARDO FERNANDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

MEGABINTANG Inter Miami, Lionel Messi, kembali mengukir tinta emas dalam sejarah sepak bola dunia. Pemain berjuluk La Pulga ini resmi menjadi pemain kedua dalam sejarah yang berhasil menyentuh angka 900 gol di level kompetisi papan atas.

Momen bersejarah ini tercipta saat Inter Miami bertandang ke markas Nashville SC di Geodis Park, Tennessee, dalam laga leg kedua babak 16 besar Concacaf Champions Cup, Kamis (19/3) WIB. Messi hanya butuh waktu tujuh menit sejak peluit dibunyikan untuk mencatatkan namanya di papan skor sekaligus menggenapkan koleksi golnya menjadi 900.

Dominasi di Inter Miami dan Jejak Emas Eropa

Sejak bergabung dengan klub milik David Beckham pada Juni 2023, Messi menunjukkan bahwa usia hanyalah angka. Di usianya yang kini menginjak 38 tahun, ia telah membukukan 81 gol hanya dalam 92 penampilan bersama Inter Miami. Kontribusinya yang luar biasa telah membuahkan trofi League Cup dan MLS Cup bagi klub asal Florida tersebut.

Perjalanan gol Messi dimulai pada Mei 2005 saat ia mencetak gol pertamanya untuk Barcelona melawan Albacete di usia 17 tahun. Sejak saat itu, keran golnya tidak pernah tertutup. Selama 17 musim di Catalan, ia mencetak 672 gol dan mempersembahkan 35 trofi, termasuk 10 gelar La Liga dan 4 Liga Champions.

Setelah meninggalkan Spanyol, Messi sempat merumput di Prancis bersama PSG dan mencetak 32 gol dalam 75 pertandingan. Di level internasional, ia sukses membawa Argentina meraih kejayaan Piala Dunia 2022 dan kini mengantongi 115 gol untuk negaranya.

Bedah Statistik: Anatomi 900 Gol Lionel Messi

Mengutip data dari Opta, mayoritas gol Messi lahir dari kaki kiri magisnya. Namun, ia juga membuktikan ketajamannya melalui berbagai situasi di lapangan, termasuk tendangan bebas dan penalti.

Kategori Jumlah Gol Kaki Kiri 755 Kaki Kanan 111 Sundulan 30 Lainnya 4 Total 900

Selain anatomi tubuh, Messi juga dikenal sangat mematikan dalam situasi bola mati. Ia telah mengonversi 112 tendangan penalti dan 70 gol dari tendangan bebas langsung. Sebanyak 176 golnya dicetak dari luar kotak penalti, membuktikan akurasi jarak jauhnya yang fenomenal.

Klub yang Paling Sering Dibobol Messi:

Sevilla: 25 Gol

Athletic Club: 24 Gol

Atletico Madrid: 23 Gol

Valencia: 18 Gol

Real Madrid: 17 Gol

Elite Club: Persaingan dengan Cristiano Ronaldo

Dengan pencapaian ini, Messi resmi bergabung dengan rival abadinya, Cristiano Ronaldo, sebagai satu-satunya pemain pria dalam sejarah sepak bola yang secara resmi diakui mencetak 900 gol atau lebih di level profesional.

Cristiano Ronaldo (41) mencapai angka 900 pada September 2024 saat membela Portugal melawan Kroasia. Saat ini, penyerang Al-Nassr tersebut masih memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan total 959 gol. Perdebatan mengenai siapa yang terbaik di antara keduanya akan terus berlanjut, namun angka-angka ini menegaskan dominasi mereka dalam dua dekade terakhir.

Catatan Sejarah: Meskipun legenda Brasil, Pele, mengklaim telah mencetak lebih dari 1.000 gol, lembaga statistik RSSSF mencatat gol resmi Pele berada di angka 778. Sementara itu, pahlawan Brasil di Piala Dunia 1994, Romario, mengoleksi 785 gol.

"Leo Is One of a Kind"

Pelatih Inter Miami, Javier Mascherano, memberikan pujian setinggi langit kepada anak asuhnya tersebut. Mascherano, yang pernah bermain bersama Messi di Barcelona dan timnas Argentina, menyebut pencapaian 900 gol sebagai sesuatu yang "gila".

"Saya merasa menjadi penonton yang istimewa. Angka yang kita bicarakan (900 gol) sangat tidak masuk akal, dan itulah mengapa Leo adalah sosok yang unik (one of a kind)," ujar Mascherano.

Messi juga masih memegang rekor gol terbanyak dalam satu tahun kalender, yakni 91 gol pada tahun 2012. Dengan performa yang masih konsisten di MLS, publik kini menanti apakah sang peraih delapan Ballon d'Or ini mampu mengejar angka 1.000 gol sebelum memutuskan gantung sepatu.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.