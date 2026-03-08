Messi Cetak Gol ke-899 Bawa Inter Miami Tundukkan DC United

Headline
LIONEL Messi semakin mendekati tonggak 900 gol sepanjang kariernya setelah mencetak satu gol saat Inter Miami CF mengalahkan DC United 2-1 pada lanjutan Major League Soccer, Minggu (8/3).
Gol tersebut menjadi yang ketiga bagi Messi pada musim ini sekaligus gol ke-899 dalam karier profesionalnya. Hasil itu juga membantu Inter Miami meraih kemenangan kedua musim ini.
Bermain di M&T Bank Stadium, Baltimore, Inter Miami membuka keunggulan pada menit ke-17 melalui tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang dilepaskan Rodrigo De Paul.
Sepuluh menit berselang, Messi menggandakan keunggulan timnya.
Kapten timnas Argentina itu memanfaatkan umpan terobosan Mateo Silvetti sebelum menaklukkan kiper Sean Johnson dengan penyelesaian chip yang tenang.
DC United berusaha bangkit setelah jeda. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-75 ketika penyerang Israel Tai Baribo memperkecil ketertinggalan.
Hanya saja, Inter Miami mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan tiga poin.
Kemenangan tersebut mengangkat Inter Miami ke posisi ketiga klasemen Wilayah Timur dengan enam poin dari tiga pertandingan.
Messi kini hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menembus angka 900 gol sepanjang kariernya. Sebelumnya ia mencetak 672 gol bersama FC Barcelona, 32 gol bersama PSG, serta 115 gol untuk Argentina. (AFP/Z-2)
