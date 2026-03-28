Yunani vs Paraguay: Gol Spektakuler Diego Gomez Bawa Paraguay Bungkam Yunani di Athena

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TIM nasional Paraguay sukses memetik hasil positif dalam lawatannya ke markas Yunani. Dalam laga persahabatan sebagai ajang persiapan menuju Piala Dunia 2026, skuad berjuluk La Albirroja tersebut berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas tuan rumah di Athena, Jumat (27/3/2026) malam waktu setempat.
Pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal, namun kedua tim kesulitan memecah kebuntuan di babak pertama. Kebangkitan Paraguay baru terlihat selepas turun minum.
Gol penentu kemenangan tim tamu lahir pada menit ke-52. Berawal dari pelanggaran di area pertahanan Yunani, gelandang andalan Paraguay, Diego Gomez, maju sebagai eksekutor. Melalui skema tendangan bebas yang terukur, Gomez berhasil menyarangkan bola ke dalam gawang lawan yang tak mampu dibendung kiper Yunani.
Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Meskipun Yunani berusaha menyamakan kedudukan melalui serangan-serangan sayap, lini pertahanan Paraguay tampil cukup disiplin untuk menjaga keunggulan.
Momentum Kembalinya Sang Harimau Amerika Latin
Kemenangan ini menjadi modal penting bagi anak asuh Paraguay. Pasalnya, Piala Dunia 2026 di Amerika Utara merupakan momen bersejarah bagi mereka, setelah terakhir kali berpartisipasi dalam pesta sepak bola terbesar sejagat pada edisi Afrika Selatan 2010 silam.
Tak ingin berlama-lama merayakan kemenangan, Paraguay langsung mengalihkan fokus ke laga uji coba berikutnya. Sesuai jadwal, mereka akan terbang ke Lens, Prancis, untuk menghadapi Maroko pada hari Selasa mendatang.
Bagi Yunani, kekalahan di kandang ini menjadi bahan evaluasi penting untuk membenahi lini serang mereka sebelum memasuki kompetisi resmi berikutnya. (AFP/Flash Score/Vavel/Z-2)
