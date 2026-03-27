Ancelotti Kecewa Brasil Gagal Tunjukkan Taringnya

Carlo Ancelotti soroti evaluasi tim jelang Piala Dunia 2026 meski ada sisi positif.(AFP)

PELATIH Brasil Carlo Ancelotti mengaku tidak puas usai timnya takluk 1-2 dari Prancis pada laga uji persabahatan di Amerika Serikat, Jumat (27/3). Hasil akhir tersebut menjadi catatan penting untuk evaluasi Brasil jelang Piala Dunia 2026.

Brasil harus mengakui keunggulan lawan dalam laga yang berlangsung ketat. Tim Samba baru mampu mencetak gol hiburan menjelang akhir pertandingan melalui Gleison Bremer setelah sebelumnya tertinggal dua gol. Meski kalah, Ancelotti menilai timnya tetap menunjukkan daya juang.

“Kalau kalah, tentu tidak bisa senang. Hasil memang bukan segalanya, tapi dari situ kita bisa melihat apa yang berjalan baik dan apa yang belum,” ujar Ancelotti.

Secara keseluruhan, kata Ancelotti, ada aspek positif dari performa timnya termasuk kemampuan mencetak gol dari situasi bola mati. Namun, hal itu belum cukup untuk menutup kekecewaan atas kekalahan.

“Dalam konteks permainan, saya cukup puas karena tim berkompetisi dan berjuang. Tapi kami tetap tidak bisa puas dengan hasilnya,” katanya.

Laga itu juga memperlihatkan masih adanya pekerjaan rumah bagi Brasil untuk bersaing di level tertinggi. Absennya sejumlah pemain kunci turut memengaruhi performa tim, termasuk di lini belakang dan lini tengah.

Beberapa nama seperti Alisson Becker, Gabriel Magalhaes, Eder Militao, hingga Bruno Guimaraes tidak tampil dalam laga tersebut. Sementara di lini depan, Brasil juga kehilangan opsi seperti Rodrygo dan Estevao.

Kondisi itu membuat Brasil belum tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi salah satu kandidat kuat juara dunia.

Kekalahan menjadi bahan evaluasi penting bagi Ancelotti. Dia berharap timnya bisa segera bangkit saat menghadapi Kroasia dalam laga uji coba berikutnya. (AFP/Z-2)