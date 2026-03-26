Preview Spanyol vs Serbia: Uji Coba Pengganti Finalissima 2026

Tim nasional Spanyol akan menjamu Serbia dalam laga persahabatan internasional pada Jumat, 27 Maret 2026. Pertandingan yang digelar di Estadio de la Ceramica, Villarreal ini menjadi agenda penting bagi La Roja setelah pembatalan laga bergengsi Finalissima melawan Argentina.

Persiapan Matang La Roja Menuju Piala Dunia 2026

Pasukan Luis de la Fuente saat ini berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan status juara grup di kualifikasi. Laga melawan Serbia akan digunakan sebagai ajang eksperimen taktik dan pemantapan komposisi pemain muda.

Lamine Yamal, yang terus menunjukkan performa gemilang bersama Barcelona, diprediksi akan menjadi ancaman utama di sisi sayap. Kehadiran Rodri dan Pedri di lini tengah diharapkan mampu menjaga dominasi penguasaan bola khas Spanyol.

Misi Kebangkitan Serbia

Berbeda dengan tuan rumah, Serbia datang dengan kekecewaan setelah gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih Veljko Paunovic kini fokus membangun skuat untuk kompetisi UEFA Nations League mendatang. Pengalaman Aleksandar Mitrovic di lini depan tetap menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan ketat Spanyol.

Data Pertandingan

Pertandingan Spanyol vs Serbia (International Friendly) Tanggal Jumat, 27 Maret 2026 Waktu 21:00 CET (Sabtu, 03:00 WIB) Lokasi Estadio de la Ceramica, Villarreal (Spanyol)

Statistik Kunci dan Head-to-Head

Spanyol tidak terkalahkan dalam 3 pertemuan terakhir melawan Serbia.

La Roja mencatatkan 5 kemenangan dari 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Serbia gagal mencetak gol dalam dua pertemuan terakhir mereka melawan Spanyol (0-0 dan 0-3).

Prediksi Susunan Pemain

Spanyol (4-3-3): Simon; Llorente, Laporte, Huijsen, Cucurella; Rodri, Zubimendi, Pedri; Yamal, F. Torres, Oyarzabal.

Serbia (4-2-3-1): Rajkovic; Pavlovic, Milenkovic, Erakovic, Terzic; Gudelj, Milinkovic-Savic; Lukic, Kostic; Mitrovic, Jovic.

Meskipun bertajuk laga persahabatan, intensitas tinggi diprediksi akan tetap tersaji mengingat status Spanyol sebagai juara Eropa yang ingin terus menjaga momentum kemenangan mereka di hadapan publik sendiri.



Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.