Preview Belanda vs Norwegia: Ujian Oranje di Amsterdam Tanpa Depay

TIM nasional Belanda akan menjamu Norwegia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, pada Jumat (27/3/2026) malam waktu setempat. Pertandingan ini menjadi panggung krusial bagi pelatih Ronald Koeman untuk mematangkan kerangka tim Oranje menuju putaran final Piala Dunia 2026.

Belanda harus tampil tanpa penyerang andalannya, Memphis Depay, dan bek Jurriën Timber yang absen akibat cedera. Situasi ini memaksa Koeman untuk melakukan eksperimen di lini depan dengan mengandalkan Cody Gakpo dan Donyell Malen untuk mendobrak pertahanan Norwegia.

Duel Raksasa: Virgil van Dijk vs Erling Haaland

Sorotan utama laga ini tertuju pada duel fisik antara kapten Belanda, Virgil van Dijk, melawan striker haus gol Norwegia, Erling Haaland. Van Dijk, yang tetap menjadi pilar utama pertahanan Liverpool dan Belanda, akan diuji oleh ketajaman Haaland yang datang dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang masa Norwegia.

Meski Norwegia tampil tanpa sang jenderal lapangan tengah, Martin Odegaard, yang sedang menjalani pemulihan cedera, kehadiran Erling Haaland tetap menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Belanda. Pelatih Stale Solbakken diprediksi akan mengandalkan transisi cepat untuk memanjakan Haaland dengan umpan-umpan matang dari sayap.

Pemain Kunci: Potensi Debut Kees Smit

Publik Amsterdam sangat menantikan aksi wonderkid AZ Alkmaar, Kees Smit. Gelandang muda berusia 20 tahun ini baru saja dipanggil ke skuad senior Belanda setelah tampil impresif di level klub dan membawa Belanda menjuarai EURO U-19 2025. Smit diharapkan bisa memberikan kreativitas baru di lini tengah Oranje bersama Tijjani Reijnders dan Ryan Gravenberch.

Statistik Head-to-Head (H2H) Belanda vs Norwegia

Dalam sejarah pertemuan kedua tim, Belanda memiliki catatan yang cukup dominan atas tim asal Skandinavia tersebut. Berikut adalah hasil dari empat pertemuan terakhir:

Tanggal Pertandingan Skor Kompetisi 16/11/2021 Belanda vs Norwegia 2 - 0 Kualifikasi Piala Dunia 01/09/2021 Norwegia vs Belanda 1 - 1 Kualifikasi Piala Dunia 10/06/2009 Belanda vs Norwegia 2 - 0 Kualifikasi Piala Dunia 15/10/2008 Norwegia vs Belanda 0 - 1 Kualifikasi Piala Dunia

Prediksi Susunan Pemain

Belanda (4-3-3): Bart Verbruggen; Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Micky van de Ven; Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners; Cody Gakpo, Brian Brobbey, Donyell Malen.

Norwegia (4-3-3): Orjan Nyland; Julian Ryerson, Leo Østigård, Kristoffer Ajer, Fredrik Bjørkan; Patrick Berg, Sander Berge, Kristian Thorstvedt; Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sørloth.

Lokasi Pertandingan: Stadion Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Belanda.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.