Preview Belanda vs Norwegia: Ujian Oranje di Amsterdam Tanpa Depay

Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TIM nasional Belanda akan menjamu Norwegia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, pada Jumat (27/3/2026) malam waktu setempat. Pertandingan ini menjadi panggung krusial bagi pelatih Ronald Koeman untuk mematangkan kerangka tim Oranje menuju putaran final Piala Dunia 2026.
Belanda harus tampil tanpa penyerang andalannya, Memphis Depay, dan bek Jurriën Timber yang absen akibat cedera. Situasi ini memaksa Koeman untuk melakukan eksperimen di lini depan dengan mengandalkan Cody Gakpo dan Donyell Malen untuk mendobrak pertahanan Norwegia.
Sorotan utama laga ini tertuju pada duel fisik antara kapten Belanda, Virgil van Dijk, melawan striker haus gol Norwegia, Erling Haaland. Van Dijk, yang tetap menjadi pilar utama pertahanan Liverpool dan Belanda, akan diuji oleh ketajaman Haaland yang datang dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang masa Norwegia.
Meski Norwegia tampil tanpa sang jenderal lapangan tengah, Martin Odegaard, yang sedang menjalani pemulihan cedera, kehadiran Erling Haaland tetap menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Belanda. Pelatih Stale Solbakken diprediksi akan mengandalkan transisi cepat untuk memanjakan Haaland dengan umpan-umpan matang dari sayap.
Publik Amsterdam sangat menantikan aksi wonderkid AZ Alkmaar, Kees Smit. Gelandang muda berusia 20 tahun ini baru saja dipanggil ke skuad senior Belanda setelah tampil impresif di level klub dan membawa Belanda menjuarai EURO U-19 2025. Smit diharapkan bisa memberikan kreativitas baru di lini tengah Oranje bersama Tijjani Reijnders dan Ryan Gravenberch.
Dalam sejarah pertemuan kedua tim, Belanda memiliki catatan yang cukup dominan atas tim asal Skandinavia tersebut. Berikut adalah hasil dari empat pertemuan terakhir:
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|Kompetisi
|16/11/2021
|Belanda vs Norwegia
|2 - 0
|Kualifikasi Piala Dunia
|01/09/2021
|Norwegia vs Belanda
|1 - 1
|Kualifikasi Piala Dunia
|10/06/2009
|Belanda vs Norwegia
|2 - 0
|Kualifikasi Piala Dunia
|15/10/2008
|Norwegia vs Belanda
|0 - 1
|Kualifikasi Piala Dunia
Belanda (4-3-3): Bart Verbruggen; Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Micky van de Ven; Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners; Cody Gakpo, Brian Brobbey, Donyell Malen.
Norwegia (4-3-3): Orjan Nyland; Julian Ryerson, Leo Østigård, Kristoffer Ajer, Fredrik Bjørkan; Patrick Berg, Sander Berge, Kristian Thorstvedt; Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sørloth.
Lokasi Pertandingan: Stadion Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Belanda.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Meski tidak menyandang status sebagai tim unggulan utama, Ronald Koeman yakin timnas Belanda mampu berbicara banyak dan mengejutkan di Piala Dunia 2026.
Virgil Van Dijk resmi 72 kali memimpin timnas Belanda sebagai kapten setelah bermain pada laga terakhir Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa menghadapi timnas Lituania.
GELANDANG timnas Belanda Tijjani Reijnders mengaku tak sabar untuk bisa melakoni Piala Dunia 2026 pertamanya.
Berkat kemenangan ini, timnas Belanda menempati peringkat pertama klasemen akhir Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan 20 poin dari delapan pertandingan.
Dengan Luka Modric yang tetap menjadi pengatur permainan pada usia 40 tahun dalam penampilan ke 193, Kroasia perlahan mengambil alih tempo
Erling Haaland memastikan timnas Norwegia lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kali tampil di Piala Dunia sejak 1998.
Norwegia memastikan tempat di Piala Dunia 2026 setelah membalikkan keadaan dan menang 4-1 atas Italia. Erling Haaland mencetak dua gol.
Timnas Norwegia berhasil mengemas kemenangan atas timnas Estonia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai Alexander Sorloth dan Erling Haaland sama-sama mencetak dua gol.
Penyerang timnas Norwegia, Erling Haaland, berjanji terus berlatih mengeksekusi penalti setelah dua tendangannya dari titik putih gagal saat skuadnya menghadapi timnas Israel.
Erling Haaland menjadi bintang kemenangan timnas Norwegia atas timnas Israel di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mencefak tiga gol.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved