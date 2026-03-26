Preview Inggris vs Uruguay: Eksperimen Thomas Tuchel dan Kembalinya Ben White di Wembley

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TIM nasional Inggris akan menjamu Uruguay dalam laga persahabatan internasional yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, London, pada Jumat, 27 Maret 2026 pukul 19.45 waktu setempat. Pertandingan ini menjadi ujian krusial bagi pelatih Thomas Tuchel dalam meramu komposisi skuad Tiga Singa menjelang putaran final Piala Dunia 2026.
Thomas Tuchel telah memanggil skuad gemuk berisi 35 pemain untuk jeda internasional kali ini. Namun, pelatih asal Jerman tersebut dipastikan akan mengistirahatkan sejumlah pilar utama seperti Harry Kane, Declan Rice, dan Bukayo Saka dalam laga kontra Uruguay. Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi pemain pelapis dan wajah baru guna membuktikan kelayakan mereka terbang ke Amerika Utara musim panas mendatang.
Salah satu fokus utama Tuchel dalam laga ini adalah pematangan strategi bola mati. "Kita berada di era sepak bola yang sangat mengandalkan fisik. Situasi bola mati seperti tendangan bebas dan sepak pojok harus menjadi senjata tambahan kami, terutama di fase gugur turnamen besar," ujar Tuchel dalam konferensi pers di St. George's Park.
Sorotan utama di lini pertahanan tertuju pada Ben White. Bek Arsenal tersebut akhirnya kembali masuk ke skuad nasional untuk pertama kalinya sejak meninggalkan kamp latihan di Piala Dunia 2022. Dengan absennya Trent Alexander-Arnold yang tidak dipanggil dan pensiunnya beberapa bek senior, White diprediksi akan bersaing ketat dengan Tino Livramento untuk mengisi posisi bek kanan starter.
Di lini tengah, duet muda Kobbie Mainoo dan Adam Wharton diharapkan tampil sejak menit awal. Keduanya menjadi simbol regenerasi Inggris yang ingin tampil lebih dinamis dan dominan dalam penguasaan bola.
Di sisi lawan, Uruguay datang ke London dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Marcelo Bielsa ini akan tampil dengan jersey terbaru yang kini resmi menyematkan empat bintang di atas logo mereka, setelah FIFA mengakui gelar Olimpiade 1924 dan 1928 sebagai setara dengan gelar juara dunia.
Meskipun Manuel Ugarte jarang mendapatkan menit bermain di klub, Bielsa diprediksi tetap akan mengandalkannya bersama Federico Valverde untuk meredam agresivitas lini tengah Inggris. Uruguay dipastikan tetap mengusung gaya main menekan (pressing) tinggi yang menjadi ciri khas Bielsa.
Prediksi Susunan Pemain
Inggris (4-3-3): Pickford; Ben White, Harry Maguire, John Stones, Lewis Hall; Kobbie Mainoo, Adam Wharton, Cole Palmer; Marcus Rashford, Jarrod Bowen, Dominic Calvert-Lewin.
Uruguay (4-2-3-1): Fiermarin; Nandez, Ronald Araujo, Jose Gimenez, Mathias Vina; Manuel Ugarte, Federico Valverde; Facundo Pellistri, De Arrascaeta, Nicolas de la Cruz; Darwin Nunez.
|Sektor
|Inggris
|Uruguay
|Tren 5 Laga Terakhir
|Menang, Menang, Menang, Menang, Menang
|Kalah, Seri, Menang, Menang, Seri
|Rata-rata Gol
|3.16 per pertandingan
|1.4 per pertandingan
|Pemain Kunci
|Cole Palmer
|Federico Valverde
Pertandingan ini diprediksi akan berjalan ketat dengan skor tipis. Inggris diunggulkan karena faktor tuan rumah dan kedalaman skuad, namun Uruguay selalu menjadi lawan yang menyulitkan bagi tim-tim Eropa dengan permainan fisiknya yang lugas.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Pemanggilan Ben White oleh pelatih Thomas Tuchel dilakukan menyusul mundurnya Jarell Quansah akibat cedera otot paha kiri pada Minggu (22/3).
Gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, kembali dipercaya memperkuat The Three Lions setelah menunjukkan performa impresif di bawah asuhan Michael Carrick.
Gelandang muda Kobbie Mainoo juga kembali dipanggil. Keduanya terakhir kali memperkuat Inggris pada September 2024 dan kini kembali dilirik
Kyle Walker, yang kini membela Burnley, memutuskan untuk menyudahi karier panjangnya bersama timnas Inggris setelah mengabdi selama 14 tahun.
Bagi Thomas Tuchel, kesuksesan di turnamen besar sangat bergantung pada atmosfer di dalam kamp latihan.
