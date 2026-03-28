Spanyol vs Serbia: Brace Mikel Oyarzabal Bawa La Roja Menang Telak 3-0

Spanyol tampil dominan saat melumat Serbia 3-0 dalam laga uji coba. Mikel Oyarzabal cetak dua gol, sementara debutan Victor Munoz turut mencatatkan nama di papan skor.(Spanish Football Federation)

TIM nasional Spanyol terus menunjukkan performa impresif menjelang putaran final Piala Dunia 2026 musim panas ini. Skuad asuhan Luis de la Fuente sukses memetik kemenangan meyakinkan 3-0 atas Serbia dalam laga persahabatan, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka atas tim tamu menjadi sembilan pertemuan beruntun.

Tampil dengan kekuatan penuh, La Roja langsung memegang kendali permainan sejak peluit awal dibunyikan. Spanyol yang hanya menelan satu kekalahan dalam 26 laga internasional terakhirnya, terlihat sangat lapar untuk menjaga momentum positif mereka.

Dominasi Oyarzabal di Babak Pertama

Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Spanyol akhirnya membuahkan hasil pada pertengahan babak pertama. Berawal dari umpan cerdik Fermin Lopez ke dalam kotak penalti, Mikel Oyarzabal dengan tenang melepaskan tembakan klinis ke pojok gawang yang tak mampu dijangkau kiper Serbia, Vanja Milinkovic-Savic.

Baca juga : Preview Spanyol vs Serbia: Uji Coba Pengganti Finalissima 2026

Dominasi tuan rumah nyaris membuahkan gol tambahan saat bintang muda Lamine Yamal melepaskan tendangan melengkung yang sayangnya hanya membentur tiang gawang. Namun, gempuran Spanyol tak berhenti di situ. Pada menit ke-43, Oyarzabal kembali menunjukkan tajinya.

Memanfaatkan ruang kosong di tepi kotak penalti, penyerang Real Sociedad ini melepaskan sepakan keras yang menghujam gawang Serbia. Gol tersebut menjadi kontribusi gol ke-17 Oyarzabal dalam 10 penampilan terakhirnya bersama timnas (11 gol, 6 assist), sekaligus menutup babak pertama dengan skor 2-0.

Debut Manis Victor Munoz

Memasuki babak kedua, Spanyol sedikit menurunkan tempo permainan. Kondisi ini sempat dimanfaatkan Serbia untuk mengancam melalui Filip Kostic, namun kiper Unai Simon tampil sigap mengamankan gawangnya.

Baca juga : Spanyol vs Serbia, Menang Telak, La Roja Melaju ke Perempat Final Liga Negara UEFA

Luis de la Fuente kemudian melakukan sejumlah rotasi pemain untuk menjaga kebugaran skuad. Keputusan ini terbukti efektif. Pada sisa 20 menit terakhir pertandingan, pemain debutan Victor Munoz berhasil memperlebar keunggulan. Menerima umpan manis dari Ferran Torres, Munoz menyelesaikan peluang dengan teknik tendangan luar kaki yang indah ke pojok gawang.

Spanyol sejatinya berpeluang menambah pundi-pundi gol di menit akhir melalui Ferran Torres dan Dani Olmo, namun kegemilangan Milinkovic-Savic di bawah mistar gawang Serbia mencegah skor menjadi lebih mencolok.

Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Spanyol menuju turnamen besar mendatang, sementara bagi Serbia, kekalahan ini menambah kepahitan setelah mereka sebelumnya dipastikan gagal lolos ke kualifikasi Piala Dunia. (Flash Score/Z-2)