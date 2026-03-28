Spanyol vs Serbia: Brace Mikel Oyarzabal Bawa La Roja Menang Telak 3-0

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TIM nasional Spanyol terus menunjukkan performa impresif menjelang putaran final Piala Dunia 2026 musim panas ini. Skuad asuhan Luis de la Fuente sukses memetik kemenangan meyakinkan 3-0 atas Serbia dalam laga persahabatan, sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka atas tim tamu menjadi sembilan pertemuan beruntun.
Tampil dengan kekuatan penuh, La Roja langsung memegang kendali permainan sejak peluit awal dibunyikan. Spanyol yang hanya menelan satu kekalahan dalam 26 laga internasional terakhirnya, terlihat sangat lapar untuk menjaga momentum positif mereka.
Tekanan demi tekanan yang dilancarkan Spanyol akhirnya membuahkan hasil pada pertengahan babak pertama. Berawal dari umpan cerdik Fermin Lopez ke dalam kotak penalti, Mikel Oyarzabal dengan tenang melepaskan tembakan klinis ke pojok gawang yang tak mampu dijangkau kiper Serbia, Vanja Milinkovic-Savic.
Dominasi tuan rumah nyaris membuahkan gol tambahan saat bintang muda Lamine Yamal melepaskan tendangan melengkung yang sayangnya hanya membentur tiang gawang. Namun, gempuran Spanyol tak berhenti di situ. Pada menit ke-43, Oyarzabal kembali menunjukkan tajinya.
Memanfaatkan ruang kosong di tepi kotak penalti, penyerang Real Sociedad ini melepaskan sepakan keras yang menghujam gawang Serbia. Gol tersebut menjadi kontribusi gol ke-17 Oyarzabal dalam 10 penampilan terakhirnya bersama timnas (11 gol, 6 assist), sekaligus menutup babak pertama dengan skor 2-0.
Memasuki babak kedua, Spanyol sedikit menurunkan tempo permainan. Kondisi ini sempat dimanfaatkan Serbia untuk mengancam melalui Filip Kostic, namun kiper Unai Simon tampil sigap mengamankan gawangnya.
Luis de la Fuente kemudian melakukan sejumlah rotasi pemain untuk menjaga kebugaran skuad. Keputusan ini terbukti efektif. Pada sisa 20 menit terakhir pertandingan, pemain debutan Victor Munoz berhasil memperlebar keunggulan. Menerima umpan manis dari Ferran Torres, Munoz menyelesaikan peluang dengan teknik tendangan luar kaki yang indah ke pojok gawang.
Spanyol sejatinya berpeluang menambah pundi-pundi gol di menit akhir melalui Ferran Torres dan Dani Olmo, namun kegemilangan Milinkovic-Savic di bawah mistar gawang Serbia mencegah skor menjadi lebih mencolok.
Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Spanyol menuju turnamen besar mendatang, sementara bagi Serbia, kekalahan ini menambah kepahitan setelah mereka sebelumnya dipastikan gagal lolos ke kualifikasi Piala Dunia. (Flash Score/Z-2)
Real Sociedad sukses mengalahkan Celta Vigo 3-1 di tengah guyuran hujan lebat. Kemenangan ini membawa skuat Mikel Oyarzabal mencatatkan tiga kemenangan beruntun.
Barcelona menelan kekalahan ketiga sejak Desember setelah tumbang 1-2 di markas Real Sociedad. Drama VAR dan gol Marcus Rashford warnai laga panas di Anoeta.
Real Sociedad mengakhiri rangkaian tiga pertandingan tanpa kemenangan di ajang La Liga dengan kemenangan 2-1 atas Sevilla, Sabtu (25/10) dini hari WIB.
Prestasi Spanyol di Euro 2024 tidak terlepas dari peran satu pemain penting. Dia adalah Mikel Oyarzabal Ugarte.
Serangkaian perubahan di babak kedua berbuah manis untuk timnas Spanyol dengan Mikel Oyarzabal mencetak tiga gol dalam tempo 20 menit, pada menit 53, 66, dan 73.
Timnas Spanyol menang 4-0 atas Georgia dan mempertahankan rekor sempurna di Kualifikasi Piala Dunia. Meski tanpa sejumlah pemain inti, La Roja tampil dominan.
Hasil tersebut membuat La Roja menorehkan sepuluh kemenangan dalam 11 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi.
