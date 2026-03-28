Swiss vs Jerman: Florian Wirtz Menggila, Jerman Putus Rekor Unbeaten Swiss

FLORIAN Wirtz menunjukkan kelasnya sebagai bintang masa depan Jerman saat memimpin timnya meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Swiss dalam laga persahabatan di St. Jakob-Park, Basel. Pemain berusia 22 tahun tersebut tampil fenomenal dengan mencatatkan dua gol dan dua assist, sekaligus memperpanjang rekor kemenangan Jerman menjadi enam pertandingan berturut-turut.

Pertandingan ini juga menandai kembalinya striker Kai Havertz ke skuad Die Mannschaft untuk pertama kalinya sejak November 2024. Penyerang Arsenal tersebut hampir membuka keunggulan di menit ke-13, namun sepakannya masih mengarah tepat ke pelukan kiper Swiss, Gregor Kobel.

Hujan Gol di Babak Pertama

Meskipun Jerman mendominasi awal laga, tuan rumah justru unggul lebih dulu pada menit ke-17. Berawal dari keberhasilan Granit Xhaka mencuri bola di lini tengah, ia melepaskan umpan kepada Dan Ndoye yang berlari kencang ke kotak penalti dan menaklukkan kiper Oliver Baumann. Gol ini memutus rekor empat clean sheet beruntun milik skuad asuhan Julian Nagelsmann.

Jerman tidak butuh waktu lama untuk merespons. Delapan menit kemudian, bek tengah Jonathan Tah mencetak gol perdananya untuk tim nasional di penampilan ke-44 setelah memanfaatkan umpan silang matang dari Wirtz.

Drama terus berlanjut sebelum turun minum. Swiss kembali memimpin melalui sundulan terbang Breel Embolo di menit ke-41. Tuan rumah nyaris menjauh andai sepakan melengkung Fabian Rieder tidak membentur tiang gawang. Namun, Jerman berhasil menyamakan kedudukan tepat sebelum babak pertama usai lewat sontekan Serge Gnabry setelah menerima umpan terobosan presisi dari Wirtz.

Dominasi Wirtz dan Akhir Rekor Swiss

Memasuki babak kedua, ritme permainan Swiss sedikit terganggu setelah pelatih Murat Yakin melakukan empat pergantian pemain sekaligus. Jerman memanfaatkan momentum ini untuk berbalik unggul 3-2 pada menit ke-60 melalui tendangan melengkung indah dari Wirtz di sudut kotak penalti.

Swiss sempat menghidupkan asa saat pemain pengganti, Joel Monteiro, mencetak gol spektakuler dari jarak 20 yard untuk menyamakan skor menjadi 3-3 pada menit ke-79. Namun, malam itu memang menjadi milik Florian Wirtz. Tujuh menit berselang, ia kembali melepaskan tembakan melengkung yang membuat Kobel terpaku, sekaligus mengunci kemenangan Jerman 4-3.

Hasil ini menjadi pukulan telak bagi Swiss yang harus rela melihat rekor 10 laga tak terkalahkan mereka, serta 12 laga tak terkalahkan di kandang sendiri, berakhir dengan tragis. Sebaliknya bagi Jerman, performa luar biasa Wirtz menjadi sinyal positif menjelang gelaran Piala Dunia musim panas mendatang. (Flash Score/Z-2)