Preview Swiss vs Jerman: Uji Nyali Die Mannschaft di Basel Jelang Piala Dunia 2026

STADION St. Jakob-Park di Basel akan menjadi panggung duel klasik Eropa saat Swiss menjamu Jerman dalam laga persahabatan, Sabtu (28/3/2026) dini hari WIB. Pertandingan ini bukan sekadar uji coba biasa bagi Julian Nagelsmann, melainkan ajang krusial untuk menentukan kerangka tim utama Die Mannschaft menuju putaran final Piala Dunia 2026.

Jerman datang dengan tren positif lima kemenangan beruntun di laga kompetitif terakhir mereka. Namun, tantangan kali ini berbeda. Swiss, yang dipimpin Murat Yakin, dikenal sebagai tim yang paling sulit ditaklukkan oleh Jerman dalam beberapa tahun terakhir.

Absennya Jamal Musiala dan Panggung Pemain Muda

Kabar utama dari kamp Jerman adalah absennya playmaker utama, Jamal Musiala. Bintang Bayern Muenchen tersebut harus diparkir sebagai tindakan pencegahan setelah mengalami masalah pada pergelangan kaki.

Sebagai gantinya, Nagelsmann melakukan langkah berani dengan memanggil dua talenta muda potensial, Jonas Urbig dan Lennart Karl. Fokus utama juga tertuju pada Kai Havertz. Penyerang Arsenal ini diharapkan mampu mengemban peran sebagai pemimpin di lini depan sekaligus menjadi solusi fleksibilitas taktik yang diinginkan Nagelsmann.

Waktu: Sabtu, 28 Maret 2026 | 02.45 WIB Laga: Swiss vs Jerman (Persahabatan Internasional)Lokasi: Stadion St. Jakob-Park, BaselWaktu: Sabtu, 28 Maret 2026 | 02.45 WIB

Swiss: Tembok Kokoh yang Belum Terkalahkan

Di sisi lain, Swiss memiliki modal kepercayaan diri tinggi. La Nati belum terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pertahanan mereka yang digalang Manuel Akanji hanya kebobolan dua gol sepanjang babak kualifikasi.

Rekaman sejarah juga memihak tuan rumah. Dalam tiga pertemuan terakhir melawan Jerman, Swiss selalu berhasil memaksakan hasil imbang, termasuk skor 1-1 di Euro 2024. Stadion St. Jakob-Park juga menjadi benteng angker bagi lawan, di mana Swiss mengincar kemenangan kelima secara beruntun di kandang sendiri.

Statistik Kunci & Head to Head

Kategori Detail 3 Pertemuan Terakhir 3 Kali Imbang (1-1, 3-3, 1-1) Performa Swiss 10 Laga Tak Terkalahkan Performa Jerman 5 Kemenangan Beruntun

Prediksi Susunan Pemain

Swiss (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Zakaria; Ndoye, Embolo, Vargas.

Jerman (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Adeyemi, Gnabry, Wirtz; Havertz.

FAQ: Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kapan jadwal pertandingan Swiss vs Jerman?

Pertandingan akan berlangsung di St. Jakob-Park, Basel, pada Jumat, 27 Maret 2026 pukul 19.45 UTC atau Sabtu (28/3) pukul 02.45 WIB.

Mengapa Jamal Musiala tidak bermain?

Musiala absen dari skuad karena mengalami cedera pergelangan kaki dan sedang dalam tahap pemulihan sebagai langkah pencegahan cedera lebih lanjut.

Siapa pemain kunci Jerman yang harus diwaspadai?

Kai Havertz dan Florian Wirtz akan menjadi motor serangan utama. Di lini belakang, kepemimpinan Antonio Rüdiger tetap menjadi pilar utama.

