Headline
E-Paper
Login
NEWSTICKER
29/3/2026 08:06
Jelang Laga Persahabatan Kontra Timnas Jepang, Delapan Pemain Tinggalkan Skuad Timnas Inggris
Gelandang timnas Inggris Noni Madueke dibantu meninggalkan lapangan usai mengalami cedera di laga persahabatan kontra timnas Uruguay, Sabtu (28/3).(AFP/HENRY NICHOLLS)

PERSIAPAN timnas Inggris menjelang laga uji coba melawan timnas Jepang di Stadion Wembley, Rabu (1/4), terganggu oleh eksodus pemain. Sebanyak delapan penggawa dipastikan meninggalkan pemusatan latihan lebih awal akibat masalah kebugaran dan cedera.

Keputusan ini diumumkan Federasi Sepak Bola Inggris (FA) pada Sabtu (28/3), tepat sehari setelah tim asuhan Thomas Tuchel bermain imbang 1-1 melawan timnas Uruguay.

"Total, delapan pemain akan meninggalkan tim (Inggris), termasuk Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, and Dominic Calvert-Lewin," tulis FA dalam sebuah pernyataan resmi.

Daftar Pemain yang Kembali ke Klub

Krisis pemain ini didominasi oleh masalah fisik yang dialami pilar-pilar penting:

  • John Stones: Bek Manchester City ini sudah mengalami cedera bahkan sebelum laga kontra Uruguay dimulai.
  • Adam Wharton & Noni Madueke: Keduanya terpaksa ditarik keluar karena mengalami cedera saat bertanding melawan Uruguay.
  • Pilar Arsenal: Selain Madueke, duo London Utara, Declan Rice dan Bukayo Saka, juga dipulangkan ke klub mereka.
  • Lainnya: Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, dan Dominic Calvert-Lewin melengkapi daftar pemain yang meninggalkan skuad.

Tantangan Thomas Tuchel

Situasi ini memaksa Thomas Tuchel untuk memutar otak dalam merombak komposisi tim. Dari total 35 pemain yang dipanggil di awal, Tuchel kini harus memaksimalkan skuad yang tersisa untuk menghadapi Jepang.

Uji coba ini menjadi krusial mengingat FIFA telah menetapkan kuota maksimal 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Inggris sendiri tergabung di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama. Tim Tiga Singa dijadwalkan membuka kampanye mereka melawan Kroasia di Arlington, Texas, pada 17 Juni mendatang. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved